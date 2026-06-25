Karina García reapareció tras confirmar su embarazo: “me siento super triste”

Karina García reapareció en redes sociales tras confirmar su embarazo y volvió a captar la atención del público, esta vez al referirse a la situación que atraviesa Venezuela, país afectado recientemente por una tragedia provocada por un sismo de gran magnitud, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué dijo Karina García sobre el sismo que afectó Venezuela?

Durante la noche de este jueves 25 de junio Karina García reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, pero no para hablar sobre la confirmación de su embarazo, que hizo el día anterior, sino para mostrar su apoyo a los venezolanos tras el fuerte sismo que ocurrió en su país.

Así ocurrió el terremoto en Venezuela. | Foto: Freepik

En el audiovisual, la influenciadora colombiana se mostró visiblemente conmovida tras la situación reciente que generó preocupación en la región, y decidió enviar un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales.

En su pronunciamiento, aseguró sentirse muy triste por lo ocurrido y recordó el cariño que tiene por ese país desde hace varios años, un vínculo que, según dijo, nació mucho antes de su paso por “La casa de los famosos Colombia” y que con el tiempo se fue fortaleciendo.

"Me siento super triste. De verdad que todo lo que está pasando en Venezuela me toca mucho el corazón. desde hace muchos años yo tengo un amor por Venezuela muy genuino y es algo que surgió antes de La casa de los famosos Colombia; obviamente cuando yo estaba en el reality como que se consolidó”

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¿Cuál es el apoyo que Karina García brindará a los venezolanos tras el sismo?

García también expresó su intención de usar sus redes para ayudar y sumar a iniciativas de apoyo, haciendo un llamado a la unión en medio del momento difícil. Además, envió un mensaje de fuerza a las familias afectadas y aseguró que estará orando por las personas desaparecidas.