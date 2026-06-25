Gabriela Spanic aparece entre lágrimas tras tragedia en Venezuela: ¿se encontraba en el país?

La tragedia provocada por los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela sigue generando reacciones dentro y fuera del país.

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Entre las figuras públicas que se han pronunciado se encuentra la actriz venezolana Gabriela Spanic, quien apareció visiblemente afectada en sus redes sociales al hablar sobre la situación que atraviesan miles de personas.

La protagonista de exitosas producciones latinoamericanas compartió varios mensajes en los que expresó su preocupación por las víctimas y pidió apoyo internacional para su país natal.

Gabriela Spanic rompe en llanto tras los terremotos en Venezuela (Foto Evan Agostini / AFP)

¿Qué dijo Gabriela Spanic sobre los terremotos en Venezuela?

A través de sus historias de Instagram, Gabriela Spanic se mostró llorando mientras enviaba un mensaje de solidaridad para los venezolanos afectados por la emergencia.

La actriz pidió oraciones por Venezuela y también por el mundo, asegurando que se siente profundamente impactada por todo lo que está ocurriendo.

Horas más tarde publicó nuevos videos en los que explicó que había sido un día especialmente difícil para ella debido a las noticias que llegaban desde su país.

Aunque reconoció que ha atravesado momentos complicados a lo largo de su vida, aseguró que le duele profundamente ver el sufrimiento que atraviesan actualmente los venezolanos.

Spanic también manifestó que constantemente le pide a Dios protección para Venezuela y para todas las personas que hoy enfrentan las consecuencias de la tragedia.

La actriz afirmó que siente impotencia al ver las imágenes que circulan sobre la emergencia y expresó que su deseo es que el país pueda superar este difícil momento.

¿Se encontraba Gabriela Spanic en Venezuela cuando ocurrieron los terremotos?

A pesar de la preocupación que mostró en sus publicaciones, Gabriela Spanic no se encontraba en Venezuela al momento de los movimientos sísmicos.

La actriz ha desarrollado gran parte de su carrera artística fuera de su país natal y actualmente reside en el extranjero.

¿Qué pidió Gabriela Spanic a sus seguidores tras la situación de Venezuela?

En uno de los videos más emotivos, la actriz hizo un llamado a la comunidad internacional para que brinde apoyo a Venezuela.

Según explicó, el país necesita ayuda urgente para atender a las personas afectadas por la emergencia.

Spanic pidió que se envíen recursos, medicamentos, equipos de rescate y asistencia humanitaria para apoyar las labores que se realizan en las zonas más golpeadas por los terremoto.

Sus declaraciones generaron cientos de mensajes de apoyo por parte de seguidores de distintos países, quienes también manifestaron su solidaridad con las víctimas de la tragedia.