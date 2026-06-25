Líder espiritual de Ghana dice que el Mundial es para Portugal: ¿hará algo en contra de Colombia?

Durante la Copa Mundial FIFA 2026, ha habido muchos momentos que se han viralizado y han sacudido las redes sociales, pues no pueden pasar desapercibidos.

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Ese es el caso de los más recientes partidos, precisamente, en la disputa entre Inglaterra y Ghana el pasado martes, el revuelo se dio porque un líder espiritual del país africano dijo que trabajó para que sus adversarios no marcaran gol.

Específicamente hizo magia en contra del jugador Harry Kane, para que no le fuera fácil el juego en contra de los africanos. Sin duda, esto generó gran controversia en las plataformas digitales y conmoción por las teorías detrás de estos trabajos.

Otra de las polémicas que surgieron fue en el partido de Colombia Vs Congo, pues estuvo presente el famoso hincha congoleño, Michael Kuka Mboladinga y para los colombianos que lo desconocía, dijeron que su presencia no permitió casi goles de la tricolor.

¿Por qué el líder espiritual de Ghana es nuevamente tendencia por el Mundial 2026?

A través de las plataformas digitales hay una nueva especulación sobre el líder espiritual de Ghana, Nana Kwaku Bonsam, quien hizo un trabajo en contra del futbolista inglés Harry Kane.

La polémica predicción de un líder espiritual sobre Portugal. (Foto/ IA)

De acuerdo con lo que está en las redes, es que él mencionó que La Copa Mundial 2026 es para Cristiano Ronaldo y para Portugal, añadiendo que, Inglaterra volverá a quedarse cerca del trofeo.

Esto, generó comentarios, debido a que ese mismo personaje hizo que Cristiano se lesionara en el Mundial 2014, según noticias de ese año.

¿Eso significaría que el líder espiritual de Ghana podría hacer algo en contra de Colombia?

Como se mencionó anteriormente, el líder espiritual de Ghana hizo un trabajo para que Harry Kane no marcara un gol, pero luego mostró un video en donde supuestamente estaba dando por terminado lo que hizo en contra del inglés.

Líder espiritual de Ghana dice que el Mundial es para Portugal. (AFP/ Mike Nowak- AFP/ Alex Slitz)

Ya que él dijo que el trofeo del Mundial es para Portugal, o sea, los siguientes rivales de la Selección Colombia, generó la preocupación de que haga algo en contra de la tricolor, precisamente para que no marquen gol.

Sin embargo, el padre Brayan Simanca dijo que oraba por Colombia, para reprender cualquier atadura que esté perjudicando a la Selección.