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Ayda Valencia lanzó nueva advertencia de catástrofes para finales de 2026: “Viene un revolcón mundial"

Tras los sismos en Venezuela, Ayda Valencia aseguró que vienen más cambios a nivel mundial.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Tras los terremotos en Venezuela, Ayda Valencia habló de nuevas catástrofes para 2026
Ayda Valencia lanzó nueva advertencia para finales de 2026: “Viene un revolcón mundial” (Foto Canal RCN)

Tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela y dejaron cientos de víctimas y miles de personas afectadas, la vidente colombiana Ayda Valencia volvió a generar conversación en redes sociales al compartir sus predicciones sobre fenómenos naturales para los próximos meses.

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Valencia aseguró que los cambios climáticos y los eventos naturales extremos continuarán afectando diferentes regiones del planeta antes de que termine el 2026 y durante el inicio de 2027.

Ayda Valencia preocupa a sus seguidores con predicción para finales de año
Tras los terremotos en Venezuela, Ayda Valencia habló de nuevas catástrofes para 2026 (Foto Canal RCN)

¿Qué pasará antes de acabar el año según Ayda Valencia?

En una entrevista, Ayda Valencia habló sobre lo que considera serán los acontecimientos más relevantes para el cierre de 2026. Según explicó, el mundo enfrentará importantes desastres relacionados con el clima, que podrían llegar a volverse fenómenos extremos en distintos países.

La vidente afirmó que se aproxima un periodo de grandes cambios ambientales, caracterizado por fuertes inundaciones en momentos y posteriormente severas sequías.

“Antes de terminar 2026 es a nivel climático. Viene un revolcón mundial y esto mucha gente lo va a asociar al fenómeno del niño pero el 2026 arrancando el 2027 va a ser el movimiento grande que nos va a tocar a todos. Entonces vamos a pasar de grandes inundaciones a grandes sequías y esto creo que tenemos que tener mucha responsabilidad y prepararnos”, reveló Ayda.

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¿Qué dijo Ayda Valencia sobre Venezuela?

Luego de conocerse la tragedia provocada por los terremotos en Venezuela, la vidente compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas.

Valencia pidió a sus seguidores unirse en oración y brindar apoyo emocional y material a quienes atraviesan esta difícil situación.

Además, recordó que en entrevistas y videos publicados anteriormente había hablado sobre la posibilidad de fenómenos naturales de gran magnitud durante el segundo semestre de 2026.

Según explicó, en varias oportunidades había mencionado que el planeta experimentaría importantestransformaciones relacionadas con movimientos de la tierra y cambios climáticos extremos.

Las declaraciones de la vidente han provocado diferentes reacciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos consideran que sus advertencias coinciden con fenómenos que posteriormente ocurren, otros recuerdan que este tipo de predicciones no cuentan con respaldo científico y deben interpretarse únicamente como opiniones personales.

La nueva advertencia de Ayda Valencia tras la tragedia en Venezuela
Ayda Valencia preocupa a sus seguidores con predicción para finales de año (Foto Canal RCN)
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