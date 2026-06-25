Pareja de abuelos se vuelve viral por su desgarradora reacción durante el sismo en Venezuela

Una pareja de abuelos se volvió viral en redes sociales por el emotivo momento que protagonizó durante el sismo en Venezuela ocurrido durante la tarde del pasado miércoles 24 de junio, luego de mostrar un gesto de lealtad y compañía que llamó la atención de los usuarios en medio de la emergencia.

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¿Cómo se vivió el sismo en Venezuela?

El pasado miércoles 24 de junio se vivió una de las catástrofes naturales más difíciles en Venezuela en lo que va del 2026, luego de que un sismo de magnitud de 7.5 se llevara a cabo en el territorio.

Temblor sacudió Bogotá y otras ciudades de Colombia: así reaccionaron los ciudadanos. (Foto: Freepik)

En redes sociales comenzaron a circular videos que registraron el catastrófico momento que dejó cientos de edificios y viviendas afectadas, miles de personas desaparecidas, cientos de heridos y mascotas extraviadas.

Entre el material audiovisual destacó un corto audiovisual grabado por una cámara de seguridad instalada dentro de una vivienda habitada por una pareja de abuelitos que se encontraban completamente solos junto a sus mascotas.

¿Por qué una pareja de abuelitos se volvió viral tras el sismo en Venezuela?

En el video difundido por medio de las redes sociales se observa a la pareja disfrutando de un momento de tranquilidad en la sala de su casa, el cual fue interrumpido por el movimiento telúrico.

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De manera inmediata, el abuelo se levanta de su sofá para acercarse a la mujer, quien necesita de un caminador para poder movilizarse por su propia cuenta, e intentar calmarla mientras todo en su hogar se sacude fuertemente.

En medio del susto del momento, la mujer le pide que por favor no la vaya a dejar sola, mientras él permanece de pie frente a ella para intentar protegerla de cualquier artefacto que pueda caer sobre ellos.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a la reacción del abuelo, quien permaneció junto a la mujer de avanzada edad en todo momento, intentando protegerla y demostrando que no la dejaría sola durante la emergencia.