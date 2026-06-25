Hombre arriesgó su vida para salvar a sus mascotas en medio del sismo en Venezuela

Un hombre se convirtió en protagonista de un emotivo momento durante el devastador sismo registrado en Venezuela en la tarde del pasado miércoles 24 de junio, luego de arriesgar su vida para poner a salvo a sus mascotas en medio de la emergencia.

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¿De cuánto fue el sismo en Venezuela que se alcanzó a sentir en Colombia?

Venezuela atraviesa por uno de los momentos más difíciles en su país en lo que va del 2026 tras ser víctimas de un devastador sismo que impactó en la tarde del pasado miércoles ocasionando edificios colisionados, personas fallecidas, cientos de desaparecidos entre los escombros y decenas de mascotas perdidas.

Así se vivió el doble terremoto en Venezuela. | Foto: Freepik

El evento que tuvo epicentro en la región costera de Venezuela logró una magnitud de 7.5 y una profundidad de al menos 30 kilómetros, generando que en Colombia también se sintiera de manera contundente.

Actualmente Venezuela se encuentra enfrentando una emergencia humanitaria mientras intentan rescatar a los ciudadanos que aún se encuentran bajo los escombros, y también a aquellos heridos y desamparados.

¿Cómo fue el emotivo momento en el que un hombre arriesgó su vida para salvar a sus mascotas tras sismo en Venezuela?

En redes sociales se viralizó un corto audiovisual en el que un hombre de avanzada edad fue captado saliendo de un edificio en ruinas mientras sostenía en sus brazos a sus dos perritos de raza Beagle mientras a su alrededor el ruido caótico y la incertidumbre se apoderaba de los presentes.

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Aunque el hombre habría salido del lugar, o se encontraba lejos de él al momento del temblor, en cuanto pasó el fenómeno natural no dudó en ingresar a su vivienda en busca de sus mascotas para ponerlas a salvo junto a él.

Videos del terremoto en Venezuela que se sintió en Bogotá. (Fotos: AFP y Freepik)

El emotivo momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron al video y destacaron el gesto del hombre al regresar por sus mascotas en medio de la emergencia.

Actualmente las labores de rescate por parte de los organismos continúan avanzando para proteger a los ciudadanos víctimas del siniestro.