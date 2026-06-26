Nela González entre lágrimas habló sobre los terremotos en Venezuela y así reaccionó Claudia Bahamón

La exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, Nela González, se pronunció sobre la situación que vive Venezuela luego de que el país fuera afectado por dos terremotos el pasado miércoles 24 de junio en horas de la tarde.

¿Qué dijo Nela González sobre los terremotos en Venezuela?

La actriz y modelo venezolana se mostró bastante afectada a través de sus redes sociales, donde expresó que quería ayudar y que incluso había estado hablando con varias personas para encontrar la mejor forma de contribuir a la emergencia.

En medio de un video, Nela habló de la impotencia que siente al estar lejos de su país en un momento como este.

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"La frustración que tenemos todos los venezolanos que vivimos fuera del país", expresó la actriz visiblemente conmovida.

Además, agradeció a todas las personas que han enviado ayudas e insumos para apoyar a los afectados por los terremotos.

Entre lágrimas, Nela González hizo un llamado por Venezuela y Claudia Bahamón respondió así. (Foto: Canal RCN)

Nela explicó que, según la información que recibió, una de las mejores maneras de colaborar es realizar donaciones de dinero a organizaciones internacionales confiables, como la Cruz Roja.

Entre lágrimas, manifestó su deseo de que todas esas ayudas lleguen a quienes más las necesitan y también hizo un llamado a la oración.

"Pidan por Venezuela", expresó.

¿Qué famosos reaccionaron al mensaje de Nela González tras terremotos en Venezuela?

Tras compartir el video, varios famosos le enviaron mensajes de apoyo a través de los comentarios de la publicación.

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Entre ellos estuvo la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, Claudia Bahamón, quien escribió: "Te adoro".

La actriz Yuri Vargas también le dedicó unas palabras: "Te abrazo desde mi corazón, mi Nela linda".

Entre lágrimas, Nela González hizo un llamado por Venezuela y Claudia Bahamón respondió así. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Fanny Lu comentó: "Te mando un abrazo fuerte, querida Nela. ¡Aquí estamos para ustedes!".

Laura Barjum reaccionó con varios emojis de abrazo, mientras que Paola Turbay escribió: "Así será. Donación a Cruz Roja y oración. Te abrazo con el corazón. A ti y a Venezuela."

Otra exparticipante de MasterChef y extenista colombiana, Mariana Mesa, le comentó: “Abrazo gigante para ti y toda la gente de Venezuela”.

Y por último la actriz, Cristina Umaña: “todo nuestro amor Nela”.