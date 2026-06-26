Karina García le hizo una lujosa celebración a su hija en su cumpleaños

La influenciadora Karina García le celebró por todo lo alto el cumpleaños a su hija mayor Isabella Vargas.



¿Cómo le celebró Karina García el cumpleaños a su hija?

La creadora de contenido decidió celebrarle el cumpleaños a su hija mayor en su nuevo restaurante en Medellín, del que se hizo socia hace algunas semanas.

Allí estuvieron los familiares y amigos más cercanos de ambas para festejar un año más de vida de la joven, quien cumplió 19 años.

"Feliz cumpleaños al primer amor de mi vida. Mi niña, verte así tan madura y sobre todo exitosa me hace sentir muy orgullosa de ti. Te amo con todo mi corazón y para siempre serás mi niña", le escribió.

Además, con el humor que la caracteriza indicó que ahí está el error como le decían cuando quedó embarazada de ella, indicando que sin duda alguna fue una bendición.

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¿Qué dijo Isabella Vargas tras cumplir un año más de vida?

La joven compartió a través de sus redes sociales varias imágenes de sus outfits para esta fecha tan importante para ella y dejó ver que luego de la gran cena que tuvo con sus allegados, decidió irse de fiesta a una discoteca en Medellín con sus amigos.

"Gracias Diosito por un nuevo año más de vida, gracias por cuidar de mí, por sostenerme cuando sentía que no podía más y por recordarme que nunca camino sola. Gracias por mi familia, mis amigos, las oportunidad y por permitirme llegar hasta este nuevo capítulo de mi vida", señaló.

También compartió un carrusel con varias fotografías presumiendo su belleza y destacando lo feliz que fue en su cumpleaños.

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su físico y le desearon lo mejor en este nuevo año de vida.

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Por ahora, Isabella Vargas se ha mostrado ansiosa por la pronta llegada de su segundo hermano o hermana tras anunciarse el embarazo de Karina García, quien espera su tercer bebé, fruto de su relación con el cantante Kris R.

Hasta el momento no han dado detalles del género o el nombre, pero se espera que en las siguientes semanas den más detalles.