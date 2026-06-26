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Andrea Valdiri viajará a Venezuela para ayudar a los damnificados: esto detalló

Andrea Valdiri causó conmoción en redes tras confesar que la siguiente semana viajará a Venezuela, tras fuerte sismo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Andrea Valdiri sorprendió al anunciar viaje a Venezuela
Andrea Valdiri anunció que viajará a Venezuela para ayudar a los damnificados. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

Latinoamérica está profundamente conmovida con la tragedia que ocurrió el pasado miércoles 24 de junio en Venezuela, luego de ser víctima de un sismo de 7.5 de magnitud, el cual, hasta el momento ha dejado más de 900 fallecidos.

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Todavía hay familias desaparecidas, incluyendo a las mascotas, quienes también hace parte de las búsquedas que están haciendo los voluntarios en el país vecino.

Esta tragedia ha generado tanta conmoción porque ese país no se ha recuperado de su crisis y el sistema de salud no es estable, por lo que la preocupación es mayor, además, no todos los territorios cuentan con agua potable.

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Por ahora, el equipo humano ha hecho todo lo que está en sus manos para hacer lo que más ha podido, salvando a quienes están bajo los escombros y llevando comida a los damnificados.

Por eso mismo, celebridades se han pronunciado para aportar su granito de arena y han revelado su ayuda al vecino país.

¿Cuándo viajará Andrea Valdiri a Venezuela?

A través de sus redes sociales, la barranquillera, Andrea Valdiri, se pronunció sobre la tragedia ocurrida en Venezuela y confesó que la siguiente semana viajará con el fin de aportar su grano de arena.

Andrea Valdiri anunció que viajará a Venezuela para ayudar a los damnificados
Andrea Valdiri reveló cómo ayudará a los damnificados en Venezuela. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con la bailarina barranquillera, recolectará donaciones y dejó los canales para recolectar estas ayudas y así poder llevar hasta el vecino país.

“Nuestros hermanos venezolanos nos necesitan”, escribió Valdiri, mencionando los detalles antes de viajar con las donaciones que reunirá durante estos días.

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¿Cuáles otros famosos se han manifestado sobre lo sucedido en Venezuela?

Por medio de sus canales, la farándula colombiana se ha manifestado, ayudando a compartir información para las donaciones y así mismo, han revelado las donaciones que han hecho.

Andrea Valdiri reveló cómo ayudará a los damnificados en Venezuela
Andrea Valdiri sorprendió al anunciar viaje a Venezuela. (Foto/ Freepik)

En el caso de Cintia Cossio, en la tarde del pasado jueves, publicó los pantallazos de los comprobantes de pago que hizo, pues sumó una millonaria suma para apoyar a los venezolanos damnificado.

Precisamente, dejó ver que hizo una consignación de ocho millones y de pesos y otra de dos millones.

Por otro lado, más famosos se han sumado a estas ayudas, sin embargo, no han hecho público el aporte que realizaron.

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