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Una bebé nació el mismo día del cumpleaños de Messi y la llamaron Messia: esto dijeron sus padres

Una bebé se volvió viral luego de que sus padres la nombraran en homenaje a Lionel Messi tras nacer el mismo día de su cumpleaños.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Messia el particular nombre que le colocaron a una bebé en honor a Messi
Messia: la bebé que nació el día del cumpleaños de Lionel Messi. (Fotos: AFP y Freepik)

El jugador argentino Lionel Messi, quien suma más de 510 millones de seguidores en Instagram, cumplió años el pasado miércoles 24 de junio. Para celebrar la fecha, su esposa, Antonela Roccuzzo, le dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales.

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¿Cuál fue el mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi en su cumpleaños?

Antonela, quien también reúne millones de seguidores en esta red social, compartió una serie de imágenes de Messi: cuando era muy joven y otras en las que aparece junto a ella y sus tres hijos.

El carrusel acompañado por un emotivo mensaje donde le muestra públicamente el amor que siente por él.

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“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”.

Messia el particular nombre que le colocaron a una bebé en honor a Messi
Messia: la bebé que nació el día del cumpleaños de Lionel Messi. (Foto: AFP)

Y es que el jugador argentino no solo celebraba un año más de vida, sino que también la reciente victoria de la Selección Argentina, que se impuso 2-0 ante Austria en el Mundial de Fútbol 2026.

Sin embargo, más allá de los mensajes de felicitación y cariño que recibió el futbolista, hubo un caso que se volvió viral en redes sociales luego de que un hombre compartiera la felicidad que sintió al convertirse en padre el mismo día del cumpleaños del '10'.

¿Por qué se volvió viral una bebé que lleva un nombre inspirado en Messi?

La pareja, oriunda de Mar del Plata, decidió rendirle homenaje a Lionel Messi poniéndole un particular nombre a su hija: Messia.

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La bebé fue registrada como Ainhoa Messia Aguilar y el padre expresó: “Me encantaría que él se entere”, sin duda dejó en evidencia la admiración que siente por el astro argentino.

Messia el particular nombre que le colocaron a una bebé en honor a Messi
Messia: la bebé que nació el día del cumpleaños de Lionel Messi. (Foto: Freepik)

La historia fue compartida por un medio local de ese país y, como era de esperarse, llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Las reacciones no tardaron en aparecer y criticaron la elección del nombre de la bebé y dejaron comentarios como: “Era mejor ponerle Leonella”; “acá tienes otro que supera la ficción” o “le hubieras puesto Leonela”.

 

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