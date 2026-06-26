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¿Juanda Caribe le respondió a Sheila sobre video con Mariana Zapata?, esto dijo

Juanda Caribe habría reaccionado a las recientes declaraciones de Sheila sobre el video musical con Mariana Zapata.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
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Juanda Caribe le habría contestado a Sheila/Canal RCN

El comediante y cantante Juanda Caribe le habría contestado a su expareja Sheila Gándara tras sus recientes declaraciones sobre el video musical que grabó el barranquillero con la influenciadora Mariana Zapata.

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¿Qué dijo Sheila sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

La mujer realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales junto a una de sus amigas, donde mencionaron la grabación del video musical de Juanda Caribe de su canción "Lo Revivimos", en el que la creadora de contenido Mariana Zapata es la protagonista.

juanda caribe y mariana zapata en video musical

Según la amiga de Sheila esa canción se la habría hecho el presentador a ella; además de que Sheila era quien iba a protagonizar el videoclip inicialmente, cuestionando que ahora era para otra persona, al parecer, haciendo referencia a la paisa.

“Te estén dedicando una canción que era para otra vieja, yo jamás podría ser novia de un cantante. Imagínate que te canten la canción que le escribieron a la ex”, dijo la amiga de Sheila.

A dichas palabras Sheila asentó mostrándose de acuerdo y confirmando dichas palabras, destacando que era verdad cada declaración, pero que no diría nada más al respecto.

Dicha grabación se volvió viral rápidamente en redes sociales, donde algunos la apoyaron, mientras que otros no tardaron en criticarla.

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¿Juanda Caribe le respondió a Sheila por el videoclip con Mariana Zapata?

Luego de que la reacción de Sheila al video de Juanda Caribe y Mariana Zapata se volviera tan comentado, este decidió compartir una fotografía de la portada de la canción en sus redes sociales y señalar que esa canción no estaba inspirada en una situación personal, sino en el amor en general.

juanda caribe enviaria pulla a sheila

"En una época en la que muchas canciones hablan de cómo terminan las historias de amor, “Lo Revivimos” nace para recordar cómo empiezan. Esta canción no está inspirada en una vivencia personal de Juanda Caribe. Es una obra que busca revivir esos tiempos en los que el amor se conquistaba con serenatas, detalles sinceros y canciones que nacían del corazón", escribió.

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Señaló que el tema lo compuso con Bobby Sierra, quien le ha hecho canciones a grandes artistas como Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Pitbull, Melendi y Prince Royce.

"“Lo Revivimos” no busca contar mi historia. Busca inspirar nuevas historias de amor", agregó.

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