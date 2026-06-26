El exfutbolista y exentrenador José Néstor Pékerman se volvió tendencia en redes sociales luego de que fuera interrogado sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026.

¿Qué dijo Pékerman sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El argentino ha estado presente en los dos partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026, donde además ha protagonizado emotivos reencuentros con los jugadores cafeteros, quienes le han expresado todo su cariño y han reiterado lo importante que fue su liderazgo en su carrera profesional.

Al terminarse el segundo encuentro de Colombia contra República Democrática del Congo, donde la tricolor salió victoriosa con un resultado 1-0, con gol de Daniel Muñoz, una asistente grabó a Pékerman y lo interrogó so creía que Colombia iba a ganar al Mundial, a lo que él la miró, sonrío y le pidió tranquilidad.

"Calma, calma", le dijo sonriente.



Dicho momento se volvió viral en redes sociales, donde muchos fanáticos señalaron lo mucho que lo extrañan y aprovecharon para agradecerle por todas alegrías que le dio al país con su formación a la Selección Colombia en su momento.

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¿Cuánto tiempo duró Pékerman dirigiendo la Selección Colombia?

José Néstor Pékerman dirigió a la Selección Colombia entre el periodo 2012 y 2018, logrando que los jugadores clasificaran a los mundiales del 2014 y el 2018.

Recordemos que, el Mundial del 2014 fue el más relevante, debido a que la Selección Colombia logró llegar a los cuartos de final con una actuación histórica y que en la actualidad sigue dando de qué hablar.

Por ahora, se sigue viendo el apoyo de Pékerman desde la distancia y el cariño que le sigue guardando a muchos de los futbolistas, con quienes no duda en conversar cada vez que puede.

Recientemente, el momento más recordado es en la final de Colombia versus Congo cuando James Rodríguez y Juanfer Quintero se acercaron a él y tuvieron un sentido abrazo los tres.

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Por el momento la Selección Colombia sigue enfocada en lo que será su tercer partido en el Mundial 2026 contra la Selección de Portugal a las 6:30 p.m., cuyo encuentro puedes ver gratis por el Canal RCN.