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La Toxi Costeña hizo contundente confesión sobre el embarazo de Karina García, ¿cuál?

La influenciadora habló por primera vez sobre el embarazo de Karina García, desatando múltiples opiniones al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La Toxi Costeña hizo contundente confesión sobre el embarazo de Karina García, ¿cuál?
¿Qué dijo la Toxi Costeña sobre el embarazo de Karina García? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Karina García se ha convertido en tendencia tras anunciar que se convertirá en madre nuevamente, pero esta vez, fruto de su relación con Kris R.

Así también, varias celebridades se han pronunciado al respecto, pero esta vez, La Toxi Costeña compartió un video mediante sus redes en el que sorprendió con una inesperada confesión que hizo al respecto.

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¿Qué dijo La Toxi Costeña tras anunciarse el embarazo de Karina García?

La Toxi Costeña hizo contundente confesión sobre el embarazo de Karina García, ¿cuál?
Esta confesión hizo La Toxi Costeña de Karina García. | Foto: Canal RCN

Recientemente, salió a la luz un video de La Toxi Costeña en el que los internautas le preguntaron sobre lo que opina acerca del embarazo de Karina García, expresando lo siguiente:

“Sé que el embarazo de Karina García ha sido noticia, pero pues pienso que los hijos son una bendición, le deseo que le vaya bien en su embarazo. Que le vaya bien. Lo más bonito que hay en el amor es la familia y si se le está dando bien, no puedo decir otra cosa”, agregó La Toxi Costeña.

Cabe destacar que Karina anunció que se convertiría en madre por tercera vez, pero el padre del tercer hijo que espera es el cantante del género urbano Kris R, quien se ha convertido en uno de los más escuchados del país.

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¿Qué se sabe acerca de la relación que tiene La Toxi Costeña con Karina García en la actualidad?

Tras las recientes palabras que compartió La Toxi Costeña, varios internautas han generado todo tipo de comentarios al respecto a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por la aparente distancia que ha surgido entre la costeña y Karina García.

La Toxi Costeña hizo contundente confesión sobre el embarazo de Karina García, ¿cuál?
Así se conocieron La Toxi Costeña y Karina García. | Foto: Canal RCN

Aunque por el momento no se evidencia que haya una “mala” relación entre ambas, los navegantes han generado todo tipo de reacciones al respecto a través de las distintas plataformas digitales.

¿Dónde se conocieron La Toxi Costeña y Karina García?

Recordemos que, en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, el nombre de Karina García adquirió gran viralidad en las redes sociales por todos los acontecimientos que vivió en la competencia.

Por su parte, La Toxi Costeña y Karina tuvieron la oportunidad de conocerse en el reality en el que tuvieron la oportunidad de compartir varios momentos en los que desataron todo tipo de comentarios por parte de los internautas.

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