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Alexa Torrex sorprendió junto a Yina Calderón y lanzaron fuerte indirecta, ¿para Tebi Bernal?

Alexa Torrex sorprendió al reunirse con Yina Calderón y causó revuelo al mostrar un curioso video.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa Torrex sorprendió junto a Yina Calderón: ¿la canción fue una indirecta para Tebi Bernal?
Alexa Torrex y Yina Calderón causaron revuelo: ¿el video fue una indirecta para Tebi Bernal? (Fotos: Canal RCN)

Alexa Torrexse reunió con Yina Calderón y causaron revuelo en redes sociales luego de publicar un video en el que usaron una canción viral, como si fuera un consejo de la empresaria de fajas para la creadora de contenido relacionada con su situación sentimental.

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¿Qué mensaje compartieron Alexa Torrex y Yina Calderón en su video?

Alexa apareció con un vestido color hueso y su icónico cabello lacio de color morado. Junto a ella estuvo Yina Calderón, quien sorprendió este viernes con un nuevo look al lucir el cabello rubio y corto hasta los hombros.

Las dos usaron la canción "Hay que venir al sur", de Raffaella Carrà, un tema original de 1978 que hace poco se volvió viral en redes sociales.

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La parte de la canción que utilizaron dice: "Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Y vuélvete a enamorar".

Todo esto fue relacionado con lo que ocurrió con Alexa Torrex, pues, como bien se conoce, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tuvo un acercamiento con Tebi Bernal durante la convivencia, donde incluso expresó que sentía fuertes sentimientos por él.

Alexa Torrex sorprendió junto a Yina Calderón: ¿la canción fue una indirecta para Tebi Bernal?
Alexa Torrex y Yina Calderón causaron revuelo: ¿el video fue una indirecta para Tebi Bernal? (Foto: Canal RCN)

Se suponía que, una vez terminara el reality, ambos hablarían para mirar qué podía pasar entre ellos. Sin embargo, Tebi Bernal habría tomado la decisión de seguir su vida por aparte y, además, estuvo en medio de rumores de reconciliación con su expareja Alejandra Salguero.

¿Qué pasó con la relación de Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

Por su parte, Alexa, en medio de la convivencia, le habló a las cámaras y dio por terminada su relación con Jhorman Toloza, quien para ese momento era su prometido. Esto ocurrió luego de la cercanía que comenzó a tener con Tebi Bernal dentro del programa.

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Después de la inesperada salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia, aseguró que se encontró con varias verdades sobre su expareja, por lo que decidió continuar su vida sin él.

Alexa Torrex sorprendió junto a Yina Calderón: ¿la canción fue una indirecta para Tebi Bernal?
Alexa Torrex y Yina Calderón causaron revuelo: ¿el video fue una indirecta para Tebi Bernal? (Foto: Canal RCN)

Ahora, Alexa estaría completamente soltera y por eso causó revuelo el mensaje que compartió junto a Yina Calderón en este nuevo video de video que hicieron juntas.

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