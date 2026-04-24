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Rigoberto Urán reacciona tras la muerte de reconocido ciclista colombiano: esto dijo

Tras el fallecimiento de reconocido ciclista por sufrir una grave caída, Rigoberto Urán se pronunció al respecto en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Rigoberto Urán reacciona tras la muerte de reconocido ciclista colombiano: esto dijo
¿Qué dijo Rigoberto Urán tras la muerte del ciclista? | Foto: Canal RCN y Freepik

El mundo del ciclismo colombiano se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz a sus 31 años, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

La noticia ha dejado un profundo vacío no solo por parte de sus allegados, sino que también, para reconocidos deportistas quienes se han pronunciado al respecto en sus redes sociales.

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¿Quién fue el reconocido ciclista colombiano que falleció en las últimas horas?

Cristian Camilo Muñoz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su fallecimiento en horas de la mañana de este viernes 24 de abril.

Rigoberto Urán reacciona tras la muerte de reconocido ciclista colombiano: esto dijo
Así se confirmó el fallecimiento de Cristian Muñoz. | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó el desafortunado fallecimiento de Cristian Camilo fue confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de NU Colombia en su cuenta oficial de Instagram en la que expresaron las siguientes palabras:

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“Hoy despedimos a Cristian Muñoz, un ciclista que convirtió cada kilómetro en una muestra de pasión, disciplina y corazón. Su historia no queda aquí y nos recuerda que los sueños se pedalean todos los días, incluso cuando la ruta se pone cuesta arriba. Nos quedamos con su ejemplo, sus metas cumplidas y la inspiración que dejó en cada persona que lo vio subirse a la bici”, dijo NU en su comunicado oficial.

El ciclista falleció a causa de sufrir una caída en el Tour du Jura Cycliste, en el que presentó una lesión en la rodilla y, posteriormente, tuvo complicaciones médicas, según lo han revelado medios internacionales.

¿Qué dijo Rigoberto Urán tras el desafortunado fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz?

Rigoberto Urán reacciona tras la muerte de reconocido ciclista colombiano: esto dijo
Esto dijo Rigoberto Urán tras la muerte del ciclista | Foto: Canal RCN

Tras conocerse el desafortunado fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz, el exciclista colombiano, Rigoberto Urán, se pronunció al respecto en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, reposteando la publicación de NU, en donde confirmaron la dolorosa noticia.

Aunque por el momento Rigoberto Urán no ha dicho nada más en sus redes sociales, otras figuras que hacen parte del ciclismo colombiano como Nairo Quintana se pronunció al respecto en sus redes sociales, enviándole sentidos mensajes de apoyo a la familia del exciclista.

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