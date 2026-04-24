El ciclista Nairo Quintana reaccionó con un mensaje cargado de emoción tras conocerse el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz Lancheros, quien murió en Europa luego de complicaciones médicas derivadas de un accidente en competencia.

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La noticia ha generado conmoción en el ciclismo nacional, especialmente por tratarse de un corredor joven que venía construyendo su camino en el alto nivel.

Nairo Quintana dedica emotivas palabras tras la muerte de joven ciclista colombiano (Foto OSCAR DEL POZO / AFP) (Foto freepik)

¿Qué le pasó a Cristian Camilo Muñoz?

De acuerdo con el comunicado oficial de su equipo, Nu Colombia ciclismo, el corredor sufrió una caída el pasado 18 de abril mientras disputaba el Tour du Jura.

Tras el accidente, recibió atención médica en el lugar por una herida en la rodilla izquierda. Sin embargo, días después, al llegar a España, su estado de salud requirió una valoración más profunda en un centro hospitalario, donde se detectó una infección de difícil manejo.

Según información conocida posteriormente por Noticias RCN, el cuadro clínico se agravó hasta convertirse en una sepsis, una condición grave que afectó a su organismo de manera irreversible.

Pese a los esfuerzos médicos, Muñoz no logró superar la infección y falleció en la madrugada del 24 de abril en Europa.

Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano, falleció a causa de una infección (Foto Freepik)

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¿Cuál fue el mensaje de Nairo Quintana al fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz?

En medio de su participación en la Vuelta a Asturias, donde logró una victoria en la segunda etapa y asumió el liderato de la clasificación general, Nairo Quintana se tomó un momento para referirse a la noticia.

El colombiano aseguró que se enteró del fallecimiento en la mañana, lo que le generó un fuerte impacto.

En sus palabras, describió a Muñoz como un joven con un gran futuro por delante, destacando tanto su potencial deportivo como lo que aún tenía por aportar.

Quintana lamentó profundamente lo ocurrido y extendió sus condolencias a la familia, al equipo y al entorno del ciclismo colombiano.