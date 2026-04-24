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Karina García es tendencia tras frase viral en La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

Karina García divide opiniones en redes sociales tras frase viral en La casa de los famosos Col generando múltiples reacciones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karina García es tendencia tras frase viral en La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?
¿Cuál fue la frase viral de Karina García? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Karina García se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras regresar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Tras el regreso de Karina García en La casa de los famosos Colombia, varios internautas se han sorprendido con todos los acontecimientos que ha demostrado dentro de la competencia.

Por este motivo, Karina ha generado una gran variedad de opiniones tras un video que se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales.

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¿Cuál es el video de Karina García que se ha convertido en tendencia tras varios acontecimientos en La casa de los famosos Colombia?

Karina García es tendencia tras frase viral en La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?
Esto dijo Karina García en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Desde que Karina García ha estado en La casa de los famosos Colombia durante unos días, la creadora de contenido digital ha aprovechado la oportunidad para compartir valiosos momentos juntos a los famosos.

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Con base en esto, circuló un video en el que Karina generó una gran variedad de reacciones tras el poder de la manifestación, haciendo referencia a la abundancia que se atrae, pues expresó las siguientes palabras:

“Los hombres abundantes llegan a mi vida, nos aman, nos valoran, nos llevan a Santorini, nos dan regalos costosos, nos pagan el arriendo, amén”, agregó Karina García.

En medio de estas palabras, Karina García aprovechó la oportunidad para manifestar cosas positivas en su vida, pero en esta ocasión, hizo referencia con base al amor que las personas merecen.

¿En cuál temporada estuvo Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Karina García es tendencia tras frase viral en La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?
¿En qué temporada de La casa de los famosos Colombia esuvo Karina García? | Foto: Canal RCN

Recordemos que Karina García tuvo la oportunidad de participar en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que se ganó el cariño de los internautas al demostrar su nobleza y creatividad.

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Así también, la creadora de contenido digital llamó la atención en el pasado al ser expareja de Altafulla, con quien tuvo una química especial en su pasado.

Posteriormente, Karina García ha demostrado tener una especial relación con el reconocido cantante colombiano Kris R, quien se ha destacado en el género urbano.

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