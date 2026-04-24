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Dani Duke opina sin filtro sobre las infidelidades en La casa de los famosos Colombia: “que fuerte”

Dani Duke reaccionó a las infidelidades en el reality y dejó clara su postura frente a lo que ocurre en la competencia

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Dani Duke opina sin filtro sobre las infidelidades en La casa de los famosos
Dani Duke opina sin filtro sobre las infidelidades en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Dani Duke compartió su opinión sobre las situaciones sentimentales que se están viendo dentro de La casa de los famosos Colombia, especialmente frente a los comportamientos que muchos han calificado como infidelidades.

Dani Duke reacciona a polémicas del reality y cuestiona a los participantes
Dani Duke habla de las infidelidades en el reality y abre debate en redes (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Dani Duke sobre las infidelidades en La casa de los famosos Colombia?

A través de sus historias de Instagram, Dani Duke reaccionó a lo que está ocurriendo dentro de la competencia. Mientras se desmaquillaba, decidió ver el reality y comentar lo que vio antes de dormir.

La paisa mencionó que la entrada de Karina habría cambiado la dinámica del programa, señalando que, desde su percepción, revolucionó la casa y generó una serie de acercamientos entre varios participantes.

En medio de su reacción, expresó su sorpresa por lo que estaba viendo y calificó la temporada como intensa, asegurando que le parecía “muy fuerte”.

Además, abrió el debate con sus seguidores al preguntarles si estaban de acuerdo con este tipo de comportamientos.

Desde su postura, dejó claro que sí los considera infidelidades, descartando la idea de que se trate de situaciones obligadas dentro del reality. Según explicó, nadie está forzado a hacer algo que no quiere.

También se refirió a la idea de asumir “personajes” dentro del programa, señalando que, aunque algunos puedan escudarse en eso, al final las decisiones siguen siendo personales.

En esa misma línea, realizó una encuesta en la que mencionó a algunas de las parejas involucradas, como Alexa y Tebi, y Juanda y Mariana, preguntando directamente a su audiencia si apoyaban estas situaciones.

Dani aseguró que estaba impactada por todo lo que estaba ocurriendo y que, en su opinión, los participantes se han enfocado únicamente en el presente, dejando de lado lo que sucede fuera de la casa.

¿Qué dijo sobre el paso de La Liendra por el reality?

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En otra historia, Dani Duke habló sobre la experiencia de su pareja, La Liendra, en una temporada anterior del programa. Recordó un momento puntual en el que él se dio un beso con Melissa Gate durante una prueba de talento.

Sobre esa situación, explicó que siempre lo percibió como algo inocente, basado en la relación de amistad que veía entre ambos. Aseguró que nunca notó una intención diferente ni una conexión que fuera más allá de lo amistoso.

Finalmente, reflexionó sobre lo difícil que puede ser para quienes están afuera ver a sus parejas en ese tipo de dinámicas, especialmente con la presión adicional de las redes sociales.

Cerró agradeciendo que, en su caso, no tuvo que atravesar una situación similar durante la participación de su pareja en el reality.

Dani Duke agradece a La liendra
Dani Duke se pronuncia sobre los romances del reality: “qué fuerte” (Foto Canal RCN)
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