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a actriz y presentadora Carla Giraldo reaccionó en sus redes sociales luego de que comenzara a circular un audio que, según versiones en internet, correspondería a su voz.

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El contenido generó conversación entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia.

El material, difundido por cuentas que comentan el reality, llamó la atención por lo que se escucha en el clip y porque haría referencia a una situación personal que estaría atravesando.

Carla Giraldo rompe el silencio tras audio que se viralizó en redes (Foto Canal RCN)

¿Qué se escucha en el audio que circula en redes?

El audio fue compartido por una creadora de contenido que sigue de cerca lo que ocurre dentro y fuera del programa.

En el fragmento que circula en redes, se le atribuye a Carla Giraldo que estaría considerando apartarse temporalmente de las cámaras y la exposición pública mientras evalúa cómo manejar una situación personal.

“Es que eso no es lo peor. O sea, ay, no sé. Yo creo que me va a tocar como no cámaras, no luces, no nada, mientras miro a ver qué hago”, se escuchó.

Asimismo, se escucha que habría manifestado la necesidad de encontrar una solución rápida, pero con la intención de mantener el tema en privado, debido a la forma en que suelen reaccionar las personas.

“Siento que hay que buscar una solución rápido, pero no quiero... ay, no quiero que nadie sepa nada porque tú sabes cómo es la gente”, añadió.

El contenido del audio generó especulaciones en redes sociales sobre el contexto de lo que estaría ocurriendo.

Carla Giraldo reacciona a audio que circula en redes y aclara su situación (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Carla Giraldo tras la filtración de su audio?

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Ante la circulación del audio, Carla Giraldo decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram.

Allí confirmó que ya estaba al tanto de lo que estaba pasando en redes, aunque evitó profundizar en detalles sobre el contenido.

La presentadora explicó que más adelante dará claridad sobre la situación, sin entrar en explicaciones adicionales en ese momento.

También dejó claro que continuará con su trabajo habitual, asegurando que seguirá apareciendo en las galas de La casa de los famosos todas las noches.

Giraldo manifestó que este tipo de situaciones no deberían ocurrir, pero reconoció que hacen parte de lo que puede pasar en el entorno público en el que se mueve.