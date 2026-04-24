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Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal y revela nombres

Un periodista aseguró que Nodal habría tenido varias relaciones y reveló los nombres de supuestas mujeres vinculadas

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal
Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal y revela nombres (Foto Arturo Holmes / AFP)

El nombre de Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la polémica tras nuevas declaraciones que han generado revuelo en redes sociales.

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Esto ocurre luego de que se confirmara el aplazamiento de su boda religiosa con Ángela Aguilar, lo que ha aumentado la atención sobre su vida personal.

En medio de este contexto, un periodista de entretenimiento lanzó afirmaciones que han dado de qué hablar, al mencionar la existencia de supuestas relaciones paralelas del artista en los últimos años.

¿Qué dijo el periodista sobre las supuestas infidelidades?

El periodista Javier Ceriani aseguró en una de sus recientes transmisiones que el cantante habría mantenido vínculos sentimentales con varias mujeres.

Según sus declaraciones, se trataría de al menos cuatro presuntas relaciones, además de una quinta que sería la más reciente.

De acuerdo con lo expuesto, una de ellas sería una mujer de origen dominicano que residiría en Miami. También mencionó a una cantante mexicana identificada como Estevie, con quien incluso existiría una colaboración musical.

Asimismo, señaló a Mariana García, una modelo mexicana que, según su versión, habría compartido espacios con el artista en Centroamérica. Sobre una cuarta mujer, el periodista afirmó que decidió no revelar detalles por motivos de seguridad.

Finalmente, agregó el nombre de Maya Nazor, a quien vinculó como la más reciente de estas supuestas relaciones, mencionando que habría estado presente en un after party de uno de los conciertos del cantante en 2024, en un momento en el que Ángela Aguilar no se encontraba con él.

periodista revela quiénes serían sus supuestas amantes de Nodal
Javier Ceriani revela quiénes serían sus supuestas amantes de Nodal (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Por qué se aplazó la boda de Nodal y Ángela Aguilar?

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En paralelo a estas versiones, el propio Christian Nodal explicó recientemente las razones detrás del aplazamiento de su matrimonio religioso.

El cantante indicó que la decisión se tomó por temas de seguridad, señalando que la situación en México ha sido compleja en los últimos meses. Según contó, incluso habrían vivido un episodio de riesgo mientras se desplazaban cerca del rancho de la familia Aguilar.

Debido a que la ceremonia estaba prevista para realizarse en ese lugar, optaron por posponerla hasta que existan condiciones más seguras.

Por ahora, la pareja no ha anunciado una nueva fecha para la boda, mientras las declaraciones del periodista siguen generando debate y reacciones entre los seguidores del artista.

Christian Nodal y Ángela Aguilar aplazaron su boda
Christian Nodal reveló las razones por las que se aplazó su boda (Foto Arturo Holmes / AFP)
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