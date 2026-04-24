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Aura Cristina Geithner hizo fuerte reclamo por la conformación de equipos en La casa de los famosos

Aura Cristina Geithner expresó su inconformidad al quedar fuera de Tormenta y señaló a sus compañeros por falta de lealtad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aura Cristina Geithner mostró su molestia.
Aura Cristina Geithner mostró su molestia en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Aura Cristina Geithner no pudo ocultar su molestia con los integrantes de Tormenta en La casa de los famosos Colombia 3.

Aura Cristina Geithner se separa de Tormenta.
Aura Cristina Geithner se separa de Tormenta en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se molestó Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la repartición de los grupos para la prueba de Beneficio y Castigo, Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi decidieron sumar a Valentino Lázaro y Beba a su equipo.

Este gesto generó inconformidad en la actriz, quien expresó sentirse desplazada y traicionada, recordando que siempre se había considerado parte de esa alianza.

La tensión se hizo evidente cuando Aura Cristina reclamó directamente a sus compañeros, señalando que no podía creer que la dejaran por fuera después de haberlos apoyado abiertamente.

Alejandro Estrada respondió que en esta etapa de la competencia las uniones se dan según las circunstancias y calificó la reacción de la actriz como una “pataleta”.

La situación dejó claro que las dinámicas dentro de la casa cambian constantemente y que las alianzas no son tan firmes como parecen.

Para ella, el hecho de que Valentino y Beba se unieran a Tormenta mientras ella quedaba en otro equipo fue un golpe a la confianza que había depositado en ellos.

Su grupo para el reto, conformado por Mariana Zapata, Juanda Caribe y Campanita, la obligó a replantear su estrategia dentro de la competencia.

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¿De qué se trata la prueba de Beneficio y castigo de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

La prueba pondrá a prueba la capacidad de escucha y los conocimientos en inglés de los participantes.

Los concursantes deberán superar obstáculos a ciegas siguiendo las indicaciones de sus compañeros, pero antes tendrán que responder preguntas de cultura general.

Los seguidores del programa han resaltado que Valentino parece más cercano a los integrantes de Tormenta que a los de Calma, lo que demuestra que ninguna alianza está asegurada y que las traiciones pueden aparecer en cualquier momento.

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Aura Cristina, por su parte, dejó claro que no está dispuesta a pasar por alto lo ocurrido y que seguirá defendiendo su lugar en la competencia.

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