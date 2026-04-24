Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra recibió fuerte advertencia en plena grabación de su documental en zona de tolerancia; ¿por qué?

La Liendra enfrentó un momento de tensión al ser increpado durante la grabación de su documental en zona de tolerancia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra sufrió percance en la grabación de su documental.
La Liendra sufrió percance en la grabación de su documental en zona de tolerancia. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido La Liendra sorprendió al mostrar en sus redes sociales las am3n4z4s y las advertencias que recibió en las grabaciones de su nuevo documental.

La Liendra recibe advertencia.
La Liendra recibe advertencia por grabar. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Sobre qué trata el nuevo documental de La Liendra?

El creador de contenido se encuentra realizando un proyecto audiovisual que aborda un tema delicado en Colombia y que busca mostrar cómo viven las mujeres que dedican su vida a esta práctica.

En uno de los clips compartidos, se escucha cómo unas personas se le acercan para intimidarlo, asegurando que había recibido quejas por estar grabando y que, si llegaba a revelar información, tendría consecuencias.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó La Liendra a las intimidaciones en las grabaciones de su nuevo documental?

La Liendra respondió con firmeza y logró que se retiraran, dejando claro el riesgo que enfrenta al intentar conseguir material para su producción.

El influenciador explicó a su comunidad digital que este tipo de situaciones son parte de los retos que asume para darle autenticidad a sus proyectos.

Muchos seguidores, sin embargo, le han manifestado que no debería arriesgar su vida por vistas, recordándole que en el país existen grupos dispuestos a mantener el control de sus territorios y actividades a cualquier costo.

Artículos relacionados

A pesar de las advertencias, La Liendra ha reiterado que su intención es ofrecer contenido con fundamento, que vaya más allá del entretenimiento y que logre transmitir un mensaje de cambio.

El creador de contenido ha señalado en varias oportunidades que busca diferenciarse con producciones que tengan un trasfondo social.

Su objetivo es mostrar realidades que pocas veces se visibilizan y que requieren ser contadas desde una perspectiva cercana.

Asimismo, muchos internautas consideran que esta clase de documentales no se deben realizar sin la compañía de las autoridades y sin los equipos profesionales necesarios, ya que la seguridad del creador y de las personas involucradas debe ser una prioridad.

Para ellos, contar con respaldo institucional y técnico no solo garantiza la protección de quienes participan, sino también la credibilidad del proyecto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se viste de luto Karol G

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se viste de luto y recuerda muerte de familiar: esto dijo

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, compartió un emotivo mensaje tras recordar el fallecimiento de un ser especial.

Sheila Gándara durante el congelado en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Sheila Gándara sorprende con curiosa reflexión tras polémica con Juanda Caribe: "irremplazable"

Sheila Gándara reapareció en su cuenta de Instagram, y captó la atención al compartir sorpresiva reflexión sobre la maternidad.

Yeferson Cossio genera preocupación al revelar síntomas de salud Yeferson Cossio

Yeferson Cossio genera reacciones al revelar preocupantes síntomas de salud

Yeferson Cossio habría revelado una condición en sus ojos y días después, mostró que nuevamente aparecieron los síntomas.

Lo más superlike

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

Shakira ha mencionado que el baile como deporte puede mejorar resistencia, fuerza y salud mental en una rutina integral.

Aura Cristina Geithner mostró su molestia. Aura Cristina Geithner

Aura Cristina Geithner hizo fuerte reclamo por la conformación de equipos en La casa de los famosos

Hermano de Mariana Pajón reacciona ante el fallecimiento de reconocido ciclista colombiano Talento nacional

Hermano de Mariana Pajón reacciona ante el fallecimiento de reconocido ciclista colombiano

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal Christian Nodal

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal y revela nombres

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento