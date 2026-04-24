La Liendra recibió fuerte advertencia en plena grabación de su documental en zona de tolerancia; ¿por qué?

El creador de contenido La Liendra sorprendió al mostrar en sus redes sociales las am3n4z4s y las advertencias que recibió en las grabaciones de su nuevo documental.

La Liendra recibe advertencia por grabar. (Foto Canal RCN)

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¿Sobre qué trata el nuevo documental de La Liendra?

El creador de contenido se encuentra realizando un proyecto audiovisual que aborda un tema delicado en Colombia y que busca mostrar cómo viven las mujeres que dedican su vida a esta práctica.

En uno de los clips compartidos, se escucha cómo unas personas se le acercan para intimidarlo, asegurando que había recibido quejas por estar grabando y que, si llegaba a revelar información, tendría consecuencias.

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¿Cómo reaccionó La Liendra a las intimidaciones en las grabaciones de su nuevo documental?

La Liendra respondió con firmeza y logró que se retiraran, dejando claro el riesgo que enfrenta al intentar conseguir material para su producción.

El influenciador explicó a su comunidad digital que este tipo de situaciones son parte de los retos que asume para darle autenticidad a sus proyectos.

Muchos seguidores, sin embargo, le han manifestado que no debería arriesgar su vida por vistas, recordándole que en el país existen grupos dispuestos a mantener el control de sus territorios y actividades a cualquier costo.

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A pesar de las advertencias, La Liendra ha reiterado que su intención es ofrecer contenido con fundamento, que vaya más allá del entretenimiento y que logre transmitir un mensaje de cambio.

El creador de contenido ha señalado en varias oportunidades que busca diferenciarse con producciones que tengan un trasfondo social.

Su objetivo es mostrar realidades que pocas veces se visibilizan y que requieren ser contadas desde una perspectiva cercana.

Asimismo, muchos internautas consideran que esta clase de documentales no se deben realizar sin la compañía de las autoridades y sin los equipos profesionales necesarios, ya que la seguridad del creador y de las personas involucradas debe ser una prioridad.

Para ellos, contar con respaldo institucional y técnico no solo garantiza la protección de quienes participan, sino también la credibilidad del proyecto.