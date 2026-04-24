Yeferson Cossio dejó misterioso mensaje a su pareja Carolina Gómez en redes: "Mientras yo esté vivo"

Yeferson Cossio derritió corazones al dejarle un emotivo mensaje a su pareja Carolina Gómez.

Yeferson Cossio dejó inesperado mensaje sobre su relación sentimental. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le dijo Yeferson Cossio a Carolina Gómez sobre su relación sentimental?

En sus historias de Instagram, Cossio estuvo subiendo una serie de fotografías y videos en los que se le ve muy enamorado de Carolina.

En unas de esas publicaciones, el paisa dejó una inesperada confesión sobre su relación sentimental.

Según el influenciador, será el encargado de enfrentar todos los aspectos malos de la vida para que su prometida pueda ser feliz sin ninguna preocupación.

Las palabras de Yeferson fueron respondidas por Carolina asegurando que tiene un hombre maravilloso, demostrando y reafirmando que la pareja pasa por un momento muy estable y, aunque tiene la boda en sus planes, aún no han revelado cuándo se hará oficialmente.

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¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez ya se mudaron a su nueva casa?

Hace unas semanas, la pareja mostró cómo avanza la construcción de su nueva casa, un proyecto que refleja el estilo de vida que han consolidado juntos.

La propiedad cuenta con espacios personalizados, gimnasio, canchas, garaje para múltiples automóviles y zonas verdes para sus mascotas, entre otros lujos.

Al mismo tiempo, Cossio compartió con su comunidad digital los arreglos de uno de sus negocios en Medellín, donde incluso sembró cocos en la fachada y prometió mostrar los resultados en seis meses, demostrando que su vida personal y profesional se encuentra en constante evolución.

“Mientras yo esté vivo, voy a seguir encargándome de que no veas la vida como realmente es; todo lo feo, todos los problemas, todo lo voy a asumir yo por los dos, tú simplemente sigue sonriendo, con eso tengo para ser feliz”, escribió Yeferson Cossio en su publicación.

Muchos internautas también están a la expectativa de cómo se resuelven los problemas legales que enfrenta el creador de contenido con una aerolínea, situación que él mismo calificó en un video de 15 minutos como un malentendido y una exageración.