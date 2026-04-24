Campanita es criticado por actuar como Karola en La casa de los famosos; ¿qué opinan sus compañeros?

Los integrantes de Tormenta criticaron el liderato de Campanita en La casa de los famosos Colombia 3, asegurando que está imitando a Karola.

Tormenta muestra su molestia con el liderato de Campanita en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué comparan a Campanita con Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Tebi y Valentino Lázaro hablaron sobre la actitud que ha tenido el bailarín con los demás habitantes, sobre todo con las funciones que deben desempeñar todos con el aseo.

Según los participantes, a Campanita se le subieron los humos como líder y no ha querido colaborar de manera adecuada con las tareas de la casa.

Valentino y Alejandro manifestaron con molestia que les ha tocado lavar los platos de las tres comidas y que Campanita solo lava su plato y se va.

Los concursantes expresaron que Campanita se está comportando como la exparticipante Karola, con la diferencia de que a ella sí le quedaba bien ese estilo de liderazgo.

Valentino incluso señaló que le parece patético que el caleño use las mismas expresiones que la cartagenera y que crea que con eso desestabiliza a sus compañeros.

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¿Qué dijo Campanita de su vínculo con Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

Por su parte, Campanita se desahogó con Mariana Zapata y Juanda Caribe, asegurando que no soporta la falsedad de Valentino, ya que intenta compaginar con los integrantes de la extinta habitación Tormenta y que le pareció de mal gusto que apoyara a Alejandro y no a Mariana en la prueba de liderazgo.

Hoy, los participantes tendrán la prueba de beneficio y castigo en la que sus conocimientos en inglés serán fundamentales. Este reto llega en un momento clave, pues las estrategias y alianzas se están redefiniendo y cada detalle puede marcar la diferencia en el camino hacia el top 8.

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Además, conoceremos cómo se modifica la placa de nominados, ya que Campanita defendió su poder de salvación y tendrá la oportunidad de alterar el rumbo de la semana.

Esta decisión no solo impactará en la recta final del juego, sino que también pondrá a prueba las lealtades y estrategias de quienes aún permanecen en competencia.

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