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Campanita es criticado por actuar como Karola en La casa de los famosos; ¿qué opinan sus compañeros?

Campanita es cuestionado en La casa de los famosos por su estilo de liderazgo, comparado con el de la exparticipante Karola.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Campanita es señalado de imitar el liderato de Karola.
Campanita es señalado de imitar el liderato de Karola en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Los integrantes de Tormenta criticaron el liderato de Campanita en La casa de los famosos Colombia 3, asegurando que está imitando a Karola.

Tormenta muestra su molestia con el liderato de Campanita.
Tormenta muestra su molestia con el liderato de Campanita en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué comparan a Campanita con Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Tebi y Valentino Lázaro hablaron sobre la actitud que ha tenido el bailarín con los demás habitantes, sobre todo con las funciones que deben desempeñar todos con el aseo.

Según los participantes, a Campanita se le subieron los humos como líder y no ha querido colaborar de manera adecuada con las tareas de la casa.

Valentino y Alejandro manifestaron con molestia que les ha tocado lavar los platos de las tres comidas y que Campanita solo lava su plato y se va.

Los concursantes expresaron que Campanita se está comportando como la exparticipante Karola, con la diferencia de que a ella sí le quedaba bien ese estilo de liderazgo.

Valentino incluso señaló que le parece patético que el caleño use las mismas expresiones que la cartagenera y que crea que con eso desestabiliza a sus compañeros.

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¿Qué dijo Campanita de su vínculo con Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

Por su parte, Campanita se desahogó con Mariana Zapata y Juanda Caribe, asegurando que no soporta la falsedad de Valentino, ya que intenta compaginar con los integrantes de la extinta habitación Tormenta y que le pareció de mal gusto que apoyara a Alejandro y no a Mariana en la prueba de liderazgo.

Hoy, los participantes tendrán la prueba de beneficio y castigo en la que sus conocimientos en inglés serán fundamentales. Este reto llega en un momento clave, pues las estrategias y alianzas se están redefiniendo y cada detalle puede marcar la diferencia en el camino hacia el top 8.

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Además, conoceremos cómo se modifica la placa de nominados, ya que Campanita defendió su poder de salvación y tendrá la oportunidad de alterar el rumbo de la semana.

Esta decisión no solo impactará en la recta final del juego, sino que también pondrá a prueba las lealtades y estrategias de quienes aún permanecen en competencia.

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