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Karina García habló de su rivalidad con Yina Calderón en La casa de los famosos: “No cualquiera la tolera”

Karina García habló de su relación con Yina Calderón en La casa de los famosos y detalló el impacto que tuvo en su estrategia de juego.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karina García afirmó que tolerar a Yina Calderón no es fácil.
Karina García afirmó que tolerar a Yina Calderón no es fácil. (Foto Canal RCN)

Karina García dio detalles de su rivalidad con Yina Calderón en su visita a La casa de los famosos Colombia 3.

Karina García recordó su enemistad con Yina Calderón.
Karina García recordó su enemistad con Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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La creadora de contenido está por unos días en la que fue su casa en la segunda temporada. La influenciadora presidió el juicio y ha estado acompañando y aconsejando a los participantes.

En una conversación con Mariana Zapata, Valentino Lázaro y Beba, la paisa recordó sus enfrentamientos con Yina diciendo que quedó desconcertada con la nominación de la empresaria cuando se suponía que eran amigas y hacían parte de las chicas fuego.

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Karina relató que esa nominación la sintió como una traición y que, al salir del programa, entendió que sus compañeras ya estaban cansadas de su amistad, incluso hablando a sus espaldas.

Según ella, Yina justificó la ruptura por su relación con Altafulla, pero con el tiempo comprendió que la verdadera dificultad era la personalidad de la empresaria, que suele generar conflictos con quienes la rodean.

García aseguró que aprendió a tolerarla y que no perdió una amistad sincera, pues hoy en día no existe rivalidad y cuando se encuentran en compromisos laborales mantienen un trato respetuoso.

“No cualquier la tolera y yo la toleraba”, expresó Karina García.

Para Karina, la ruptura con Yina fue un punto de inflexión en su paso por el reality. Aunque en su momento le dolió, con el tiempo entendió que esa distancia le permitió crecer y ganar apoyo del público.

¿Qué opinó Mariana Zapata de la rivalidad de Karina García y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2?

Mariana Zapata, le recordó que desde que esa alianza se quebró, la paisa logró conectar mejor con la audiencia, lo que se reflejó en el respaldo que recibió durante la competencia. Su relato mostró cómo las alianzas y rupturas pueden definir el rumbo de cada jugador.

Anoche Campanita defendió su poder de salvación como líder y venció a Mariana Zapata, lo que deja en expectativa la placa final de nominados.

Además, la decisión de Zapata de cerrar la habitación Tormenta ha generado un ambiente más estrecho y cargado de estrategias.

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