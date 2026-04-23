Expareja de Alexa hizo inesperado anuncio tras el beso de la cucuteña y Tebi en La casa de los famosos

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, hizo inesperado anuncio en redes sociales tras reaccionar al beso de la cucuteña con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex y Tebi se besaron en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza al beso de Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes recibieron la visita de Karina García en la gala de nominación; la exparticipante no perdió el tiempo y propuso un juego de "verdad o reto" en el que varios habitantes se dieron besos.

Entre los besos, el más llamativo fue el del paisa y la cucuteña, ocasionando la reacción de Jhorman.

El creador de contenido escribió en sus redes sociales que ni a él lo había besado de esa forma, mostrando su molestia.

Además, subió otras historias en las que asegura que está mejor soltero y que ahora comienza su prime.

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El cucuteño también expresó su deseo de mudarse del apartamento que comparte con Alexa y afirmó que su mamá está sufriendo por el comportamiento de su expareja en el programa.

Asimismo, Toloza dijo que no piensa hablar ni volver con Alexa, quien manifestó su deseo de conversar con él una vez termine su participación en la telenovela de la vida real.

El creador de contenido aseguró sentirse humillado y con asco al ver las interacciones entre los concursantes, mientras que dentro del programa Alexa y Tebi siguen consolidando su shippeo, a pesar de haber hablado de ser prudentes y llevar su relación con calma.

Por la parte de Tebi, recibió un mensaje cifrado de Sofía Jaramillo en el congelado, donde le dio luz verde para su vínculo con Alexa, insinuando que no puede esperar mucho de su relación con Alejandra Salguero.

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¿Quiénes disputarán el poder de salvación de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Mariana Zapata ganó la prueba de salvación y disputará con Campanita ese poder esta noche, un enfrentamiento que podría cambiar por completo la placa y alterar las estrategias de los habitantes.