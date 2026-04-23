Juan Caribe y Campanita se dieron un beso en La casa de los famosos; así fue el momento

Juanda Caribe y Campanita se dieron un beso luego de la actividad de Karina García en La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe besa a Campanita mientras interpreta uno de sus personajes en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se besaron Juanda Caribe y Campanita en La casa de los famosos Colombia 3?

La exparticipante Karina García no solo cumplió con su rol de jueza, sino que realizó una dinámica de verdad o reto que hizo que varios participantes se besaran.

Luego de la actividad, los famosos quisieron seguir jugando en el calabozo donde se encontraban Juanda Caribe, Alejandro Estrada y Aura Cristina Geithner por incumplir las reglas de la competencia.

El humorista quiso imponer condiciones, pero primero tenía que darse un beso con Campanita. El momento emocionó a todos los habitantes que siguieron dándose besos entre todos.

Aunque la tensión se apoderó de la casa con el juicio, la misma Karina se encargó de calmar ese ambiente y unir a toda la casa con besos.

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Tebi y Alexa Torrex sorprendieron con un beso que duró varios segundos, generando comentarios entre sus compañeros y dejando claro que la dinámica también sirvió para reforzar vínculos.

Por su parte, Juanda y Mariana se dieron un beso que confirma que la química entre ambos sigue creciendo, un gesto que no pasó desapercibido y que podría marcar un nuevo rumbo en las alianzas dentro de la casa.

La exparticipante estará de visita por unos días en la semana del complot en la que los jugadores puedan cantar sus jugadas y movimientos sin tener consecuencias.

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¿Quiénes están en la placa parcial de nominados de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

La gala de nominados dejó una placa compuesta por Alexa Torrex, Alejandro Estrada, Aura Cristina Geithner, Mariana Zapata, Beba, Valentino Lázaro y Tebi, quienes deberán esperar los movimientos de la semana, a excepción de Alexa, para conocer si logran salir de la lista o si siguen en riesgo de abandonar la competencia.

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