Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Un participante recibirá la visita de su mascota en La casa de los famosos Colombia; ¿quién?

Un participante vivirá un momento emotivo con la inesperada visita de su mascota por elección del público en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Un concursante recibirá la visita de su mascota.
Un concursante recibirá la visita de su mascota en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto del perro Freepik)

Mariana Zapata recibirá una visita muy especial en La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata recibirá la visita de su mascota.
Mariana Zapata recibirá la visita de su mascota en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué Mariana Zapata recibirá la visita de su mascota en La casa de los famosos Colombia 3?

Arya, la mascota de la influenciadora, entrará a la casa para darle un momento de recarga en una semana tensa en la que ha tenido discusiones con Beba y Alexa Torrex.

Con Beba después del juicio con Karina García en el que expusieron las razones de su enemistad y con Alexa por comerse unos dulces que estaban en sus pertenencias.

La casa ya había vivido la visita de un animal cuando entró Recochita, la mascota de Alexa Torrex. Cabe aclarar que estas entradas fueron escogidas por el público en una votación.

Artículos relacionados

¿De qué se trata la prueba de salvación de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Esta noche conoceremos al rival de Campanita en la prueba de salvación y la reacción de Mariana a la entrada de su Pomerania.

Mariana está disputando la prueba en la que deben tumbar unas figuras de ella y sus compañeros colocados en unos pedestales lanzando unas pelotas por una rampa. La figura del participante que quede en pie será el que enfrente al líder de la semana.

Mariana hacía parte del grupo conocido como La Trinidad, pero sus enfrentamientos con Beba fragmentaron esa alianza y la han obligado a buscar nuevas estrategias.

Artículos relacionados

En los últimos días se le ha visto muy cercana a Juanda Caribe, con quien incluso se dio un beso durante una actividad organizada por Karina García, quien está de visita por unos días en la casa.

Este gesto dejó ver que la conexión entre la paisa y el costeño sigue creciendo y podría convertirse en una nueva alianza dentro del juego.

Por otro lado, Nicolás Arrieta subió una fotografía a sus redes sociales posando junto a Arya, generando altas expectativas entre los seguidores del programa sobre cómo será el emotivo reencuentro entre Mariana y su mascota.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Salomón Bustamante opina sobre beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia. Salomón Bustamante

Salomón Bustamante reaccionó con curioso comentario tras beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos

El beso entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia desató una curiosa reacción en Salomón Bustamante; esto dijo.

Juanda Caribe se sincera y se pregunta qué hizo mal en La casa de los famosos La casa de los famosos

Juanda Caribe que se pregunta qué es lo malo que ha hecho en La casa de los famosos

Juanda Caribe reveló que Sheila es muy comprensiva con él y se pregunta qué es lo malo que ha hecho en La casa de los famosos.

Juanda Caribe se da un beso con Campanita. Juanda Caribe

Juan Caribe y Campanita se dieron un beso en La casa de los famosos; así fue el momento

Juanda Caribe y Campanita protagonizaron un beso que sorprendió a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La confesión de Nicolás Arrieta que conmovió a sus seguidores Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta causa conmoción al explicar su condición mental: “perdón”

Nicolás Arrieta causó gran conmoción en redes al explicar su condición mental y por disculparse tras situaciones involuntarias.

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Salud

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Conoce sus beneficios para el descanso

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?