Mariana Zapata recibirá una visita muy especial en La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata recibirá la visita de su mascota en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Mariana Zapata recibirá la visita de su mascota en La casa de los famosos Colombia 3?

Arya, la mascota de la influenciadora, entrará a la casa para darle un momento de recarga en una semana tensa en la que ha tenido discusiones con Beba y Alexa Torrex.

Con Beba después del juicio con Karina García en el que expusieron las razones de su enemistad y con Alexa por comerse unos dulces que estaban en sus pertenencias.

La casa ya había vivido la visita de un animal cuando entró Recochita, la mascota de Alexa Torrex. Cabe aclarar que estas entradas fueron escogidas por el público en una votación.

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¿De qué se trata la prueba de salvación de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Esta noche conoceremos al rival de Campanita en la prueba de salvación y la reacción de Mariana a la entrada de su Pomerania.

Mariana está disputando la prueba en la que deben tumbar unas figuras de ella y sus compañeros colocados en unos pedestales lanzando unas pelotas por una rampa. La figura del participante que quede en pie será el que enfrente al líder de la semana.

Mariana hacía parte del grupo conocido como La Trinidad, pero sus enfrentamientos con Beba fragmentaron esa alianza y la han obligado a buscar nuevas estrategias.

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En los últimos días se le ha visto muy cercana a Juanda Caribe, con quien incluso se dio un beso durante una actividad organizada por Karina García, quien está de visita por unos días en la casa.

Este gesto dejó ver que la conexión entre la paisa y el costeño sigue creciendo y podría convertirse en una nueva alianza dentro del juego.

Por otro lado, Nicolás Arrieta subió una fotografía a sus redes sociales posando junto a Arya, generando altas expectativas entre los seguidores del programa sobre cómo será el emotivo reencuentro entre Mariana y su mascota.