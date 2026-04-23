Juancho Arango reveló las razones de su mal genio en La casa de los famosos; ¿influyó su salud?

Juancho Arango reveló las razones por la que la mayoría del tiempo estaba serio y de mal genio en La casa de los famosos Colombia 3.

Juancho Arango salió el pasado 19 de abril de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué le daba mal genio a Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3?

Desde su eliminación el pasado 19 de abril, Juancho ha estado compartiendo detalles de su paso por la casa más famosa del país en cada uno de los programas en los que lo entrevistan.

En Mañana Express, el actor confesó que estaba cansado de que no lo dejaran dormir bien y que su dolor en la rodilla también lo afectaba, lo que alteraba su temperamento.

Además, explicó que prefería mantenerse al margen de las discusiones entre los habitantes para evitar exponer su salud.

El caleño también reconoció que no pensó que duraría tanto en la competencia y agradeció a los televidentes que lo apoyaron durante más de dos meses.

En sus declaraciones, dejó claro que su favorito para ganar esta tercera edición es el bumangués Valentino Lázaro.

Antes de salir, Juancho dejó nominado a Alejandro Estrada y otorgó a Alexa Torrex la nominación perpetua, movimientos que buscaban beneficiar a su grupo Calma.

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¿Por qué castigaron a Juanda Caribe, Aura Cristina Geithner y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

La convivencia dentro de la casa continúa transformándose. Anoche, Juanda Caribe, Aura Cristina Geithner y Alejandro Estrada fueron enviados al calabozo como castigo.

El humorista y la cantante recibieron la sanción por moverse durante el congelado de Juan Palau, mientras que Estrada fue castigado por abrir una caja de regalo antes de tiempo en la gala de nominación.

Los tres pasaron la noche juntos, en un ambiente distinto al habitual, mientras el resto de los habitantes recibieron la visita de Karina García.

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La exparticipante permanecerá algunos días en la casa y liderará varias dinámicas que prometen avivar las tensiones.

Su presencia ya ha generado expectativa, pues se espera que sus intervenciones influyan en las relaciones y estrategias de los concursantes.