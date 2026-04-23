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Juancho Arango y Eidevin reaparecen tras su salida de La casa de los famosos; ¿lanzaron indirectas?

Juancho Arango y Eidevin sorprendieron con una publicación juntos después de su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Eidevin habló con Juancho Arango.
Eidevin habló con Juancho Arango tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Eidevin y Juancho Arango sorprendieron a sus seguidores al aparecer desatrasando cuaderno luego de quedar eliminados de La casa de los famosos Colombia 3.

Eidevin se encuentra en Valledupar.
Eidevin se encuentra en Valledupar luego de su expulsión en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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Los exparticipantes compartieron una historia en sus redes sociales en la que se les veía conversando amenamente y riéndose por videollamada.

Eidevin acompañó la publicación con un mensaje en el que le expresaba a Juancho lo mucho que lo quiere.

Aunque no revelaron exactamente sobre qué conversaron, insinuó que se estaban poniendo al día con los chismes de la casa.

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¿Por qué salieron Eidevin y Juancho Arango de La casa de los famosos Colombia 3?

Ambos actores hicieron parte del grupo Calma, que poco a poco fue perdiendo integrantes frente a los de Tormenta.

La salida de Eidevin se dio por una sanción al romper las reglas del programa al tocarle la cara a Alejandro Estrada, mientras que Juancho fue eliminado por decisión del público al ser el menos votado.

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¿Quiénes quedaron en la placa parcial de nominados de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 22 de abril se llevó a cabo una gala especial en honor a los cumpleaños del Jefe.

Los participantes recibieron cajas de regalo con pelotas que debían entregar a sus compañeros, lo que definió la placa parcial de nominados.

Entre los nombres que quedaron en riesgo están: Alexa Torrex, Alejandro Estrada, Aura Cristina Geithner, Mariana Zapata, Beba, Valentino Lázaro y Tebi.

Hoy se conocerá quién logrará imponerse en la prueba de salvación, un reto decisivo que permitirá a uno de los nominados quitarle el poder de líder a Campanita.

Este enfrentamiento no solo definirá la placa final de nominados, sino que también podría cambiar el rumbo de las estrategias dentro de la casa.

La expectativa es alta, pues cada movimiento en esta etapa puede marcar la diferencia entre continuar en la competencia o despedirse.

Entre tanto, Karina García permanece de visita en la casa por algunos días y ayer presidió el juicio, avivando las tensiones entre varios participantes y dejando un ambiente hostil en la recta final.

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