Emiliano conmovió con la particular forma de felicitar a su madre Aida Victoria Merlano en su cumpleaños

Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, derritió corazones al aparecer disfrazado para felicitar a su mamá por su cumpleaños.

Aida Victoria Merlano está por fuera del país por compromisos laborales. (Foto Canal RCN)

¿De qué se disfrazó Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

En las cuentas de Aida, quien se encuentra participando en un programa por fuera del país, se compartieron unas tiernas imágenes del pequeño disfrazado como Russell, el niño de la película animada UP.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje de felicitación de Emiliano para su madre, quien cumple años el próximo 24 de abril.

Aunque Aida no puede tener acceso a su celular por sus compromisos profesionales, se espera que pueda ver las imágenes al finalizar su participación.

El post rápidamente se llenó de comentarios que destacaban la creatividad de las fotografías y lo encantador que luce el hijo de la creadora de contenido.

Según lo que se ha visto en redes sociales, Emiliano está bajo el cuidado de Juan David Tejada, quien ha mostrado con orgullo su rol de padre y no ha perdido oportunidad de compartir momentos junto al niño.

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¿Cuándo es el primer cumpleaños de Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Emiliano cumplirá su primer año en julio. Se espera que la fecha sea un momento especial lleno de lujos y excentricidades.

Mientras Aida continúa como participante en un programa de televisión, Juan David Tejada, apareció junto a Juancho Agudelo para desmentir unas acusaciones en su contra relacionadas con el presunto robo de una yegua. Ambos compartieron un video en el que dejaron claro que todo se trató de un malentendido.

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El gesto de reconciliación entre Tejada y Agudelo generó alivio en algunos seguidores, quienes celebraron la madurez de ambos al enfrentar la polémica, aunque también hubo quienes criticaron el momento como una estrategia mediática.

Incluso Tejada llegó a advertir que tomaría acciones legales para defender su nombre, pero luego echó atrás esa decisión tras recibir disculpas públicas por parte del cantante.