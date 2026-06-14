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Así fue el emotivo reencuentro de Valentino Lázaro y Karina García tras La Casa de los Famosos

Valentino Lázaro y Karina García se reencontraron y demostraron que su amistad es más fuerte que nuca tras pasar por La casa de los famosos Colombia.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Karina García y Valentino Lázaro
Durante la feria de Expobelleza en Medellín, Karina García y Valentino Lázaro compartieron con sus fans su reencuentro. (Fotos del Canal RCN)

Tras quedarse con el honroso puesto de tercer finalista de La casa de los famosos Colombia, el reconocido creador de contenido Valentino Lázaro ha vuelto a tomar las riendas de su vida cotidiana y digital.

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Sin embargo, antes de atender las maratónicas jornadas de prensa y otros eventos, el influenciador tenía una cita impostergable con el afecto real: volver a ver a su gran confidente y colega, Karina García.

Karina García y Valentino Lázaro se reencontraron tras el fin de La casa de los famosos

Para nadie es un secreto que el encierro de más de cuatro meses dentro de la casa más famosa del país pone a prueba los vínculos más fuertes. Durante su permanencia en el juego, Valentino se consolidó como uno de los estrategas más queridos gracias a su carisma y autenticidad, pero el precio del aislamiento total de sus seres queridos fue una constante carga emocional.

Desde el exterior, Karina García no dejó de apoyarlo, defender su permanencia en cada placa de nominación y enviarle buenas energías a través de las plataformas digitales. Por ello, una vez que las luces del set se apagaron y Lázaro recuperó su libertad y su teléfono celular, el abrazo de reencuentro con Karina se convirtió en el momento más esperado por las comunidades de ambos creadores, quienes se dieron cita en la feria Expobelleza en Medellín.

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El emotivo instante quedó registrado en redes, evidenciando que la amistad y la lealtad que los une permanecieron intactas a pesar de la distancia y el tiempo.

"Qué bonito volver a coincidir": La dedicatoria de Valentino Lázaro que conmovió

Fiel a su estilo cercano y emotivo, Valentino Lázaro acudió a sus publicaciones de Instagram para inmortalizar el esperado momento con varias fotografías y videos que desbordaron complicidad. En ellas, se les vio compartiendo con sus fans en el evento de Expobelleza, donde cantaron, bailaron y se tomaron fotos con sus fans.

Más allá de la imagen, lo que verdaderamente conmovió a los internautas fue la sentida dedicatoria que el influenciador le escribió a su gran amiga:

"En un un mundo donde muchos compiten por destacar, nunca dejes de ser esa persona que inspira, apoya y celebra los sueños de los demás. Te quiero, @karinagarciaoficiall . Qué bonito volver a coincidir."

Con estas palabras, el tercer finalista dejó en claro que la verdadera recompensa de su paso por el formato de convivencia no radicaba únicamente en los números de votación, sino en regresar a los brazos de las personas reales que celebran sus triunfos sin importar las cámaras.

 

La publicación sumó miles de ‘me gusta’ en cuestión de minutos, consolidándolos como una de las duplas más queridas del entorno digital colombiano.

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