Mariana Zapata brilló en Expobelleza y contó con el apoyo de Juanda Caribe: “orgulloso de estar aquí contigo”

El mundo del emprendimiento y las tendencias de la estética se dieron cita en una nueva y exitosa edición de Expobelleza, una de las plataformas comerciales más importantes del sector en Medellín.

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Entre las grandes protagonistas de la feria, la reconocida creadora de contenido y empresaria Mariana Zapata logró robarse todas las miradas, consolidando su marca y demostrando el enorme poder de convocatoria que tiene en las plataformas digitales y en el mercado presencial.

Mariana Zapata brilló con su emprendimiento en Expobelleza

Tras intensas jornadas de relacionamiento, muestras comerciales y contacto directo con miles de asistentes, Mariana Zapata acudió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un emotivo balance de lo vivido. A través de un video, la influenciadora recopiló los mejores momentos de su paso por el evento, destacando el impecable diseño de su stand, la masiva asistencia de compradores y el cariño de sus fanáticos, y el apoyo de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia, como Juanda Caribe y Campanita, siendo Juanda el más llamativo.

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"Hoy es el último día y la vamos a dar TODA hasta el final. 👑 ¡GRACIAS TEAM BLUEEEE!", expresó conmovida la empresaria en el texto que acompañó la publicación, la cual en cuestión de minutos se llenó de miles de reproducciones y comentarios de felicitación por su gran crecimiento profesional.

Juanda Caribe llamó la atención por el mensaje que le dejó a Mariana Zapata en su publicación

Sin embargo, más allá del indudable éxito comercial, lo que verdaderamente desató el furor entre la prensa y los internautas fue la presencia de una visita muy especial. El querido comediante, presentador y segundo finalista de La Casa de los Famosos Colombia 3, Juanda Caribe, estuvo acompañando a Mariana en su pabellón, demostrando una vez más la química, complicidad y el fuerte vínculo que los une desde que ella asumió el rol de ser su jefa de campaña.

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El barranquillero no solo estuvo presente físicamente para apoyarla durante las exigentes jornadas de la feria, sino que también dejó su huella en el mundo virtual. Juanda encendió las alarmas de los seguidores de la pareja al dejar un emotivo y directo mensaje de admiración pública en el post de Mariana:

"Verte convertir este sueño en la realidad es una oportunidad que no iba dejar pasar, feliz y orgulloso de estar aquí contigo en tu barco".

Esta declaración no pasó desapercibida para los fanáticos, quienes inundaron la sección de comentarios con teorías sobre su romance y aplaudieron el apoyo incondicional que se brindan mutuamente. Con Expobelleza como escenario de su éxito, Mariana Zapata demuestra que está en su mejor momento, respaldada por una comunidad fiel y un compañero de vida dispuesto a celebrar cada uno de sus triunfos.