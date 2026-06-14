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Altafulla celebra el aniversario de su victoria en La Casa de los Famosos: “el verdadero boss”

Con torta y velita, Altafulla celebró el primer aniversario de su victoria de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, dejando claro que él es “el boss”.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Altafulla
Con bombos y platillos, Altafulla le recordó a sus seguidores su triunfo en La casa de los famosos Colombia 2. (Foto del Canal RCN)

El talentoso cantante y compositor barranquillero Altafulla está viviendo una de las etapas más dulces de su carrera, consolidando un balance perfecto entre el reconocimiento de La casa de los famosos Colombia que transformó su vida y una evolución artística impecable que lo mantiene entre los artistas con más crecimiento.

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Sin embargo, su paso por el reality no es algo que el barranquillero olvide, ya que siempre lo tiene presente, incluso a un año de haber ganado el gran premio ante su rival, Melissa Gate.

“Hoy cumplo un año de ser el verdadero Boss”: La emotiva celebración de Altafulla

En medio de este gran momento profesional, las redes sociales del barranquillero llamaron la atención debido a una fecha cargada de nostalgia y profundo agradecimiento. Con una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, Altafulla compartió con sus 2 millones de fans la celebración del primer año de haber sido elegido por el público como el gran ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

 

A través de un carrete de fotografías y videos que revivieron el momento exacto en el que alzó el gran maletín con el dinero del premio y otras soplando una velita, el costeño dedicó unas sentidas palabras a la comunidad que lo llevó a la cima:

“Hoy cumplo un año de ser el verdadero Boss y no es Lightyear y no podíamos pasar el día sin celebrarlo. LOS AMOOO. GRACIAS”

En su mensaje, les recordó a sus seguidores que es el jefe y que este día no podía dejarlo por fuera de su agenda. El post desató una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes destacaron por qué lo siguen.

La carrera musical de Altafulla sigue creciendo

El último año ha sido, sin lugar a dudas, un ciclo de consolidación absoluta en materia de éxitos musicales para el barranquillero. Canciones y colaboraciones de gran factura como La Fría, El Criticón y su más reciente lanzamiento de mitad de año, Detallitos de la USA, se han convertido en verdaderos temas de las plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones en Spotify y YouTube.

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Altafulla ha sabido capitalizar la enorme visibilidad que le dio la pantalla chica, inyectándole a su propuesta artística un sonido fresco que combina el picante del caribe con el flow urbano actual. Lejos de ser una estrella pasajera de la televisión, el artista ha demostrado con dedicación, giras nacionales y lanzamientos constantes que su verdadera esencia y su proyección a largo plazo pertenecen por completo a los escenarios y a los estudios de grabación.

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