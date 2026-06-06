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Altafulla desata opiniones tras decir que sería padre: este video compartió en sus redes

Altafulla compartió en sus redes un video que divide opiniones tras decir que sería padre y es de reconocida presentadora.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Altafulla desata opiniones tras decir que sería padre: este video compartió de famosa presentadora
¿Cuál fue el video que Altafulla compartió mediante sus redes? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Altafulla se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante colombiano, sino que también, por todos los comentarios circulado en redes sobre la publicación que compartió en la que sería padre.

Aunque la publicación que compartió Altafulla causó gran expectativa por parte de los internautas al demostrar que estaba atravesando por un importante momento a nivel emocional, se evidencia que todo se trató por el lanzamiento de un video musical al ser un reconocido artista del género urbano.

Por esta razón, Altafulla ha generado una gran variedad de opiniones a través de las redes sociales tras un video que compartió recientemente en el que aparece Melissa Martínez, el cual ha generado una gran variedad de interacciones.

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¿Cuál fue el reciente video que compartió Altafulla mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Altafulla ha tenido gran acogida a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que ha demostrado tener en su vida cotidiana, en especial, por mantener informados a sus seguidores de lo que hace.

Altafulla desata opiniones tras decir que sería padre: este video compartió de famosa presentadora
Este video compartió Altafulla de Melissa Martínez. | Foto: Canal RCN

Así también, Altafulla ha generado diversos comentarios por parte de los internautas por todos los sucesos que ha compartido mediante sus redes sociales, en especial, por lo que compartió acerca de que sería padre.

Sin embargo, en la tarde de este sábado 6 de junio, Altafulla ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas tras compartir un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores en la que reposteó el video de Melissa Martínez en el que dijo las siguientes palabras:

“Pilla eso, la canción detallitos de la USA”, expresó Altafulla en la descripción de la publicación.

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¿Qué video compartió Altafulla en el que reveló que sería padre?

Altafulla desata opiniones tras decir que sería padre: este video compartió de famosa presentadora
Así fue la expectativa del video que Altafulla compartió al decir que sería padre. | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace unos días, Altafulla generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por todos los sucesos que generó por parte de los internautas tras compartir el anuncio en el que aparentemente se convertiría en padre.

Sin embargo, todo se trató sobre una canción que compartió el artista a través de sus redes sociales, cuya publicación generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas.

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