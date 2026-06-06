Después de que se acabó La casa de los famosos Colombia 2026, la influenciadora Alexa Torrex fue dándole orden a su vida. Para la joven, sus seguidores son muy importantes, de modo que suele dar a conocer todo lo que va a hacer.

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En los últimos días, Alexa Torrex ha experimentado una montaña rusa de emociones. Esto se debe a que la han tachado tras ayudarle a Alejandro Estrada en la final de La casa de los famosos Colombia, pues cabe mencionar que ella fue la jefe de campaña del actor.

Como consecuencia, es el momento en el que Alexa no ha aparecido con Alejandro en las plataformas digitales, cuando se pensaba que era lo primero que la dupla iba a hacer.

Alexa Torrex el día de la final de La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

Pese a lo dicho anteriormente, lo que sí ha hecho la creadora de contenido cucuteña es compartir cada paso que toma en su vida, siendo lo más reciente que empacó sus maletas.

¿Para dónde se va Alexa Torrex?

Mediante historias en Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos dio a conocer que está empacando maletas, lo cual sembró dudas de si se iba a mudar e incluso irse del país. Luego de esto, explicó la razón de ello.

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De acuerdo con la joven, quien también se desempeña como cantante, el motivo de las maletas es porque se va para Cúcuta, después se va para Medellín por diferentes motivos de trabajo.

"Perdón si estoy perdida, pero tengo que saber acomodar las cosas. Mi mamá es buena para hacer maleta, ahí está... ¡Me encanta viajar, qué divertido!", dijo Alexa Torrex.

¿Cuándo Alexa Torrex hablará con Alejandro Estrada?

No se sabe cuándo Alexa Torrex hablará con Alejandro Estrada. A través de una transmisión en vivo, el actor contó que se encuentra dolido con la influencer, pero no dio más detalles puntuales.

Alexa Torrex y Alejandro Estrada no han hablado tras La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

En cuanto a la posibilidad de que Estrada converse con Torrex, se podría dar próximamente. Esto porque el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026 relató que espera sentarse a charlar con Alexa, pero después de que él termine de analizar lo que ocurrió en el exterior y se adapte a su nueva realidad tras el reality 24/7.