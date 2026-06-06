Una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026 que más ha dado para hablar es Alexa Torrex. Aunque son varias polémicas las que ha protagonizado, la influenciadora cucuteña es de las más activas en los distintos escenarios de interacción social.

Artículos relacionados Valentino Lázaro Valentino Lázaro recibió millonaria propuesta de trabajo tras La casa de los famosos, ¿de qué es?

¿Qué ha pasado con Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex se encuentra soltera, pero también ha estado en la mira porque es el momento en el que no ha aparecido junto al actor Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia, cuando ambos fueron muy cercanos en el reality del Canal RCN.

Alexa Torrex y Alejandro Estrada no han hablado tras La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Por otro lado, algo por lo que generalmente la creadora de contenido llama la atención se debe a su look. Diferente a lo que muchas usan, Torrex se caracteriza por su cabellera de color morado, pero resulta que esculcó el baúl de recuerdos y se encontró con un video de hace tiempo, justo cuando tenía el "cabello natural".

Como se sabe, para que Alexa Torrex tenga su cabellera de color morado, tiene que estar en la peluquería y también darle cuidado con productos especiales que le mantengan esta tonalidad. Antes de verse con el aspecto que tiene actualmente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tenía el pelo oscuro.

A Alexa Torrex la identifican por tener el cabello morado | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados La casa de los famosos La IA reveló quiénes podrían participar en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia

¿Cómo se veía Alexa Torrex con su cabello natural?

Sí, mediante un video que compartió en historias de Instagram, red social en la que cuenta con más de dos millones de seguidores acumulados, la cucuteña mostró el clip que da prueba de su look pasado.

En ese sentido, se puede observar a Alexa Torrex con una ondulada cabellera de color castaño oscuro e incluso su rostro se ve un poco diferente.

"Alexa con el cabello natural. ¿Qué opinan, les gusta?", preguntó la creadora de contenido a sus seguidores.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W ¿Luisa Fernanda W estuvo presa? Su hijo Máximo se asustó y le pidió que le dijera la verdad

Después de que recordó su imagen de hace tiempo, varios comenzaron a cuestionarse si Alexa Torrex tiene la intención de volver a tener esta tonalidad en su pelo, dejando atrás el color morado que tanto llama la atención en redes sociales. Respecto a esto, la joven no ha dicho nada más, pero lo cierto es que algunos dicen que debería hacerlo para empezar una nueva época en su vida e incluso ahorrarse el cuidado del cabello con tinte.