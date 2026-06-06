La IA reveló quiénes podrían participar en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia

Culminó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026. La gran final del reality en vivo del Canal RCN se dio el pasado viernes 29 de mayo y su ganador fue el actor Alejandro Estrada.

Con más de la mitad de votos a su favor, el público decidió que Alejandro Estrada se convirtiera en el ganador de La casa de los famosos Colombia. La celebración hizo eco en el set donde los presentadores, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, estuvieron dando el anuncio.

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¿Habrá cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia?

Aparte de conocerse al victorioso del formato de convivencia, había una incógnita: no se sabía si iba a haber una cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia.

Antes de que se acabara la última gala del reality, Carla Guraldo fue la encargada de comunicar que sí habrá una cuarta temporada el próximo año 2027.

Se confirmó la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Quiénes podrían participar en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia?, según la IA

Tan pronto la host dio la información, en redes sociales comenzaron a resonar nombres de posibles participantes. Por este motivo, se le preguntó a la inteligencia artificial (IA) que hiciera un rastreo y diera posibles candidatos para ser parte del formato de convivencia más viral del país.

La IA hizo todo un recuento y selección de los posibles participantes, lanzando la siguiente información:

Influencers: Cintia Cossio, Daiky Gamboa, Valka, Maiye Torrex.

Cintia Cossio, Daiky Gamboa, Valka, Maiye Torrex. Figuras de televisión: Mabel Moreno, Gregorío Pernia, Carolina Cuervo, Juan Pablo Barragán.

Mabel Moreno, Gregorío Pernia, Carolina Cuervo, Juan Pablo Barragán. Cantantes: Andy Rivera, Yina Rose, Luister La Voz.

Andy Rivera, Yina Rose, Luister La Voz. Exrealities: Mateo Carvajal, Tarzán, Dani Duke.

Mateo Carvajal, Tarzán, Dani Duke. Virales: Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri, Yeferson Cossio, Alejandra Urrea.

Es necesario decir que los anteriores nombres tan son son una predicción por parte de la IA, lo que significa que no hay ninguna conformación que dé el aval de que van a participar en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia 2027.

La casa de los famosos Colombia vuelve en el 2027 | Foto del Canal RCN.

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¿Qué se sabe de la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia?

Es poco lo que se sabe sobre la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia. Por lo general, a finales de año comienza a hacerse todo el proceso de selección y revelación de los habitantes, quienes se van dando a conocer poco a poco en las redes sociales del Canal RCN y los demás ecosistemas digitales.