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Este es el imponente estadio en el que Yina Calderón estará antes de inaugurarse el Mundial 2026

Yina Calderón no cabe de la dicha porque visitará el Estadio Azteca para el Mundial 2026, el cual remodelaron y quedó inmenso. Aquí las fotos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
El imponente estadio en el que Yina Calderón estará antes de inaugurarse el Mundial 2026 | Foto del Canal RCN y Leonardo Fernandez / Getty Images via AFP.

Los días están contados para que oficialmente comience el Mundial 2026, así que los ojos están sobre todos los preparativos del evento más importante del balompié, el cual se celebra cada cuatro años.

Una de las características más llamativas que se suelen dar en los mundiales son los estadios, así que Yina Calderón confesó que va a estar en uno de ellos un día antes de que arranque la competencia de fútbol.

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¿En cuál estadio del Mundial 2026 va a estar Yina Calderón?

Desde hace meses, la vida de Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha tenido una total transformación, pues ahora trabaja en una cadena de televisión internacional y sus redes sociales han crecido.

En efecto, los seguidores están atentos de todo lo que la empresaria de fajas comunica, tal como lo hizo recientemente al revelar que pisará el Estado Azteca previo a la inauguración del Mundial 2026.

"Imagínense que yo voy a ir el miércoles (10 de junio), un día antes de que empiece el Mundial, al Estadio Azteca, donde se va a inaugurar nuestro Mundial, donde va a cantar Shakira, donde van a estar todas las selecciones", expresó Yina Calderón.

Yina Calderón
Yina Calderón ahora trabaja en una cadena de televisión internacional | Foto del Canal RCN.

Tras conocerse lo que dijo Yina Calderón, hay quienes quieren saber cómo es el Estadio Azteca. Por este motivo vale la pena hablar sobre el imponente escenario deportivo.

¿Cómo es el Estadio Azteca, donde se va a inaugurar el Mundial 2026?

El Estadio Azteca se encuentra en la Ciudad de México. Sin embargo, es preciso indicar que la FIFA designó llamarlo como el "Estadio Ciudad de México" para el Mundial 2026, razón por la que su fachada ahora tiene ese nombre.

Estadio Azteca
Fachada del Estadio Azteca | Foto Carl de Souza / AFP.

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En dicho lugar, se concentrarán las selecciones del mundo y hace parte de México desde mayo de 1966. La capacidad del mencionado estadio es de más de 85.000 espectadores, quienes verán en vivo y en directo los encuentros deportivos de la Copa Mundo. Es pertinente mencionar que la capacidad de asistentes incrementó gracias a los cambios o remodelaciones que se le hicieron para el Mundial 2026.

Estadio Azteca
Se prevé que el Estadio Azteca reciba a 67.000 espectadores | Foto Carl de Souza / AFP.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El jueves 11 de junio empieza el Mundial 2026 en el Estado Azteca, lugar en el que no solo se espera ver a las estrellas del fútbol, sino que también del entretenimiento, como lo es Shakira, debido a que es la intérprete de la canción 'Dai Dai'.

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