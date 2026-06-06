Ya pasaron días desde que el influenciador y creador de contenido Valentino Lázaro salió de La casa de los famosos Colombia, pero no se descarta que vuelva a pisar las instalaciones del Canal RCN.

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¿Qué pasó con Valentino Lázaro tras terminarse La casa de los famosos Colombia 2026?

Valentino Lázaro, caracterizado por ser un joven que habla sin filtros, se está adaptando a la realidad de nuevo, pues llegó hasta la final del reality de la vida en vivo. En efecto, ha estado dando diversas entrevistas y contando cómo fue su experiencia en el formato de convivencia.

Por el momento, el influenciador se ha mostrado tranquilo, ya hizo transmisiones en vivo y ratificó su amistad con Beba de la Cruz, ya que ha sido con la que más ha aparecido en los distintos escenarios de interacción social.

Valentino Lázaro llegó hasta la final de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

¿En qué va a trabajar Valentino Lázaro tras La casa de los famosos Colombia?

Como sucede con los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, hay quienes quieren conocer qué planes laborales a futuro tiene el creador de contenido, puesto que, si bien es cierto que se dedica al mundo de las redes sociales, cabe mencionar que a él también le gustan los medios de comunicación.

Es así como se abrió la posibilidad de que Valentino Lázaro llegue hasta el Canal RCN, siendo esto tan solo un rumor de sus compañeros y amigos del podcast en el que trabajaba antes del reality.

Sin embargo, en medio de la charla, le hicieron una jugosa propuesta de trabajo al finalista de La casa de los famosos para que piense muy bien, dado el caso en el que le lleguen a ofrecer alguna labor en el medio de comunicación.

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¿Cuál es la millonaria propuesta de trabajo que le ofrecieron a Valentino Lázaro?

Le comentaron a Valentino que sus sueños pueden cambiar, entre ellos ser parte de la cuota de un programa de TV. Fue entonces cuando recibió la millonaria propuesta de trabajo.

Valentino Lázaro se la ha pasado haciendo transmisiones en vivo | Foto del Canal RCN.

"Van a tener que competir con el gran cheque en blanco que le voy a poner a Valentino sobre la mesa... Para que él vaya directamente al banco y coloque la suma", aseguró Dímelo King, el exjefe de Valentino Lázaro.

Así las cosas, quieren que Valentino Lázaro vuelva a ser panelista del podcast en el que laboraba antes de La casa de los famosos Colombia, hasta el punto en el que puede cobrar lo que se le antoje; es decir, se prevé que sea un salario de millones de pesos, hasta nuevo aviso.