Yuli Ruiz mostró pruebas y reveló cuánto costó el exclusivo vino que regaló a Valentino

Hace pocos días, Valentino Lázaro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dio a conocer en medio de una trasmisión en vivo el costoso detalle que Yuli Ruiz le hizo llegar a Alejandro Estrada luego de que todos llegaran de regreso al hotel tras la final de la tercera temporada.

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¿Cuál fue el costoso regalo que Yuli Ruiz le regaló a los finalistas de La casa de los famosos Colombia?

Ante el interés y revuelo que despertó la revelación sobre el valor del obsequio de Yuli Ruiz, la misma exparticipante del reality de convivencia decidió pronunciarse en redes sociales, esto luego de que un internauta le preguntara si lo dicho por Valentino era cierto.

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"¿Es verdad que le compraste una botella vino a Valen de 800 mil?", escribió el usuario durante la dinámica de preguntas y respuestas. Frente, a esto, la modelo y empresaria no solo confirmó que esto fue cierto, sino que también mostró el comprobante de pago para comprobar que, en efecto, desde su cuenta salió ese monto específicol.

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"Si, si fue verdad, no sé por qué la gente le quiere poner tanto misterio a la vaina, a ver, cuando yo bajo al lobby me encuentro a los finalistas y ellos obviamente no tenían celular, tarjeta, efectivo, nada, entonces me pidió el favor, que se quería tomar una botella de vino, yo le dije, dale yo te invito", fueron las palabras de Ruiz.

¿Cuánto costó la botella de vino que Yuli Ruiz le dio a Alejandro Estrada?

Según lo manifestó la mujer, en ese momento, cuando tuvo el gesto con sus excompañeros, no le interesaba con quiénes se tomarían el vino, y mucho menos se le pasó por la cabeza que, sin querer, resultaría tomando de la misma botella horas después.

"Que hay que se la tomó con su amiga, normal y no costó 800 costó como...", dijo Yuli para hacer referencia a que la botella costó más.

Así mismo, Yuli dio a conocer que, cuando compró el costoso vino, los finalistas le hicieron saber que se lo pagarían, sin embargo, ella insistió en que no, pues quería que lo tomaran como invitación de su parte.