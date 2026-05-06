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Sale a la luz foto inédita de Alejandro y Yuli en el hotel tras la final de La casa de los famosos

En las últimas horas, se conoció una sorpresiva fotografía que dejó en evidencia a Alejandro Estrada y Yuli Ruiz.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Sale a la luz fotografía de Yuli y Alejandro en la noche de la final. Foto | Canal RCN.

Aunque ya pasó una semana desde que se cerraron las puertas de La casa de los famosos Colombia, el reality de la vida real aun sigue resonando en el exterior, pues varios de los participantes más polémicos y controversiales, continúan dando de qué hablar luego de su salida del programa.

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¿Cuál fue la foto que salió a la luz de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada luego de la final de La casa de los famosos Colombia?

Una de ellas es Yuli Ruiz, quien en las últimas horas capturó la atención en redes sociales luego de que decidiera llevar a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas, no solo sobre su vida personal sino también, sobre varios temas relacionados con su participación en el formato.

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"¿Alguna fotico con Alejo de la noche de la final?", escribió uno de los usuarios que participó en la dinámica. Frente al interés de esta persona, la exparticipante de esta tercera temporada no dudó en responderle y dejar en evidencia una imagen de lo que ocurrió en la noche cuando Alejandro Estradaobtuvo en título de ganador.

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"Ahí los complazco", fueron las palabras que Ruiz agregó junto a la comentada fotografía. Allí, se puede apreciar con un poco de detalle tanto a la empresaria como al actor, quienes justo en ese momento se encontraban de pie departiendo en la habitación del hotel.

El costoso regalo de Yuli Ruiz a Alejandro Estrada que pocos conocían
Yuli Ruiz compartió foto con Alejandro Estrada en la noche de la final de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en la noche de la final de La casa de los famosos Colombia?

Respecto a lo que sucedió entre los dos exparticipantes del reality de convivencia, un tema que hace pocos días causó interés y al mismo tiempo revuelo, cabe señalar que, Estrada rompió el silencio para aclarar si estuvo o no compartiendo con Yuli, la mujer con la que sostuvo una relación durante su participación en el programa.

¿Qué hizo Yuli Ruiz por Alejandro Estrada? Revelan detalle tras la gran final
Yuli Ruiz capturó la atención tras compartir foto junto a Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

Y es que, según lo dio a conocer, contrario a las especulaciones que surgieron sobre lo que había pasado entre ambos, el también empresario cucuteño reveló que, en efecto, sostuvo una extendida conversación con su excompañera en la que dialogaron sobre varios asuntos que habían quedado sin resolver, dando a entender con sus declaraciones que ambos quedaron siendo amigos y en los mejores términos.

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