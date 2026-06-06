Yina Calderón causó revuelo al confirmar el embarazo de una reconocida famosa: ¿quién?

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir una noticia familiar que emocionó a sus seguidores.

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La creadora de contenido confirmó que su hermana, Juliana Calderón, está embarazada y que muy pronto volverá a convertirse en tía.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue que aseguró que otra figura del entretenimiento también estaría esperando un bebé.

La confesión rápidamente despertó la curiosidad de los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre quién podría ser la famosa a la que hizo referencia.

Yina Calderón confirmó el embarazo de Juliana y lanzó inesperada revelación sobre otra famosa (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre otra famosa embarazada?

Mientras hablaba sobre el embarazo de su hermana, Yina dejó entrever que conoce otro caso similar dentro de la farándula nacional.

No obstante, explicó que no piensa revelar el nombre porque quiere respetar el momento en que esa persona decida compartir la noticia públicamente.

“Hay otra embarazada por ahí, pero no les puedo decir el nombre porque no me voy a dañar la sorpresa de todas como siempre me las daño”, expresó.

Sus palabras generaron múltiples comentarios en redes sociales, especialmente porque en otras ocasiones ha revelado embarazos de figuras públicas antes de que ellas mismas los anunciaran.

Entre los casos más recordados por los seguidores se encuentran los de Aida Victoria Merlano, Manuela QM y, más recientemente, el de Lina Tejeiro.

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¿Cómo se confirmó el embarazo de Juliana Calderón?

Aunque Juliana Calderón no ha realizado un anuncio oficial sobre su estado de embarazo, sí ha compartido en sus redes sociales algunas muestras de cariño que ha recibido por esta nueva etapa.

En sus historias de Instagram publicó el arreglo floral que le envió Yina Calderón, acompañado de un mensaje de felicitación por la llegada del bebé.

Tras conocerse la noticia, en redes sociales también surgieron comentarios relacionados con la vida personal de Juliana, pues algunos usuarios recordaron que hace pocos meses falleció su pareja en un accidente.

Hasta el momento, Juliana no ha revelado públicamente quién es el padre del bebé que espera y tampoco se ha pronunciado sobre las especulaciones que circulan en internet respecto a este tema.