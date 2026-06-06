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¿Luisa Fernanda W estuvo presa? Su hijo Máximo se asustó y le pidió que le dijera la verdad

Máximo, hijo mayor de Luisa Fernanda W, quedó en shock al ver a su mamá "arrestada" y empezó a cuestionarla.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Luisa Fernanda W
¿Luisa Fernanda W estuvo presa? Su hijo Máximo se asustó y le pidió que le dijera la verdad | Foto del Canal RCN y Freepik.

Luisa Fernanda W es de las figuras públicas más comentadas y sonadas en redes sociales en Colombia. Desde que se convirtió en mamá, el contenido de la influencer no solo está enfocado en sus gustos, sino que también en sus hijos Máximo y Domenic.

Junto al cantante de música popular Pipe Bueno, la creadora de contenido antioqueña formó un hogar; de hecho, hay quienes dicen que es uno de los más sólidos del entretenimiento.

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¿Luisa Fernanda W estuvo presa antes de tener a sus hijos?

Volviendo al tema de los hijos de la pareja colombiana, las ocurrencias son algo por lo que los pequeños suelen capturar la atención en redes sociales. Precisamente, el mayor de los Bueno Cataño sacó sonrisas al pensar que su mamá estuvo presa en algún momento de su vida.

Resulta que Luisa Fernanda W les mostró a sus hijos un video musical que grabó hace años, cuando no los tenía aún, fue entonces cuando Máximo se asombró y le preguntó si ella había hecho algo malo y por eso la habrían "arrestado".

"¿Qué hiciste de malo para que te arrestaran?", preguntó el niño.

Luisa Fernanda W, Pipe Bueno
Luisa Fernanda tienen un sólido hogar con Pipe Bueno | Foto del Canal RCN.

A partir de ello, Luisa Fernanda tuvo que explicarle a su retoño que solo se trata de un video musical, puntualmente el de la canción 'Así soy yo', lanzada hace seis años, en el que ella actúa como si estuviese presa.

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"Amor, no, el video musical era de eso", contó la celebridad digital.

No obstante, nuevamente Máximo cuestionó el hecho de por qué había "policías" en el clip, de modo que su mamá le contestó que estaban actuando y no se trataba de la autoridad como tal.

Este es el cómico video en el que el hijo de Luisa Fernanda W pensó que su mamá había estado presa antes de que él naciera:

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¿Luisa Fernanda W es cantante?

Luisa Fernanda W es cantante. La carrera de la influenciadora comenzó años atrás, puntualmente cuando tuvo un noviazgo con el fallecido cantante Legarda. Para ese entonces, la amante de la moda incursionó con distintas composiciones, las cuales generaron todo tipo de comentarios.

Actualmente, la antioqueña sigue demostrando su gusto por las melodías, pero está más enfocada en su hogar y otros temas.

Luisa Fernanda W
A Luisa Fernanda W le encanta el mundo de la moda | Foto del Canal RCN.
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