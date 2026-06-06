El influenciador y creador de contenido Valentino Lázaro ha estado volviendo poco a poco a las redes sociales, después de la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados Valentino Lázaro Valentino Lázaro recibió millonaria propuesta de trabajo tras La casa de los famosos, ¿de qué es?

¿Cómo le fue a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Aunque muchos no lo esperaban, e incluso él mismo lo aceptó, Valentino Lázaro fue uno de los finalistas del reality de la vida en vivo transmitido por el Canal RCN. El influenciador tuvo un sorpresivo cambio, ya que en un comienzo era muy polémico y después resultó siendo amoroso.

Valentino Lázaro cambió de actitud en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

En vista de la transformación de la figura pública digital, adquirió cariño por parte de los internautas. Es por ello que hay quienes están atentos de cada una de sus publicaciones, puesto que quieren saber de su vida tras La casa de los famosos Colombia.

Valentino Lázaro hizo memoria. Mediante historias en su perfil oficial de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, y compartió diversos videos de cuando se dedicaba al baile.

Artículos relacionados Influencers Así se veía Alexa Torrex cuando tenía su cabello natural: ella misma compartió el video

¿Cómo lucía Valentino Lázaro cuando era bailarín?

Sí, antes de ser influencer y estar sumergido en el mundo de las redes sociales, Valentino Lázaro se dedicaba a bailar; de hecho, fue parte del equipo de trabajo de nada más y nada menos que el reconocido cantante Beelé.

En efecto, asombró el cambio de Valentino, puntualmente el físico, debido a que, aparte de derrochar talento en el área del movimiento, en el clip que compartió se ve diferente.

"Aquí no tenía barba y me veo más bebé", escribió el tercer finalista de La casa de los famosos Colombia 2026.

Así las cosas, en el video Valentino Lázaro se ve en su faceta artística cuando era adolescente. Un internauta escribió que "se parece a Pipe Bueno", pero hay que dejar claro que eso es de hace muchos años. Este es el clip:

Como se había mencionado, Valentino Lázaro se hizo popular en redes sociales por hablar sin piedad contra reconocidas figuras públicas. Sin embargo, en La casa de los famosos Colombia demostró que su personalidad no es de este estilo.

Artículos relacionados La casa de los famosos La IA reveló quiénes podrían participar en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro se dedica al mundo de las redes sociales | Foto del Canal RCN.

Debido a que el influencer abrió su corazón en el Canal RCN, varios se preguntan si va a seguir criticando o cambiará su contenido en las redes sociales. Por el momento, no hay información de lo que hará Lázaro.