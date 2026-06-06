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Tebi Bernal explicó la razón por la que ha estado alejado de las redes sociales: ¿qué reveló?

Tebi dejó un contundente mensaje explicando la razón por la que ha estado alejado de las redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Tebi Bernal explicó la razón por la que ha estado alejado de las redes sociales: ¿qué reveló?
¿Qué dijo Tebi Bernal tras desaparecer de redes? Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas el nombre de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por todos los sucesos que vivió al ser uno de los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Desde que se acabó el reality, una gran variedad de internautas se ha mantenido bajo la expectativa de todo lo que han hecho los finalistas desde que salieron al mundo exterior, generando gran variedad de interacciones por parte de los internautas.

Por su parte, muchos navegantes se han preocupado tras la ausencia que Tebi ha tenido mediante sus redes sociales, pues a diferencia de los otros finalistas, se ha mantenido distanciado.

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¿Cuál fue el reciente mensaje que dejó Tebi Bernal al estar alejado de sus redes sociales?

Cabe destacar que Tebi Bernal se ha destacado por mantener informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por un contundente mensaje que dejó a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 860 mil seguidores en la que expresó las siguientes palabras:

Tebi Bernal explicó la razón por la que ha estado alejado de las redes sociales: ¿qué reveló?
Esto compartió Tebi Berbal en sus redes. | Foto: Canal RCN

“Familia, estoy bien. Gracias por preocuparse. Estoy organizando varias cositas y aún no he podido solucionar lo de mi teléfono, estoy sin teléfono. Les pido un poco de paciencia, pronto estaré pendiente de ustedes, los quiero”, expresó Tebi Bernal.

En medio de estas palabras que compartió Tebi en la descripción de la publicación, se evidencia que está atravesando por un importante momento, en especial, por volverse a conectar con todos los detalles que ha compartido en su vida cotidiana.

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¿Cómo fue la participación de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 2026?

Es clave mencionar que Tebi Bernal generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por todos los detalles que vivió a lo largo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia en la que adquirió gran visibilidad.

Tebi Bernal explicó la razón por la que ha estado alejado de las redes sociales: ¿qué reveló?
Así fue la participación de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

De igual modo, Tebi fue uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia al demostrar lo lejos que siguió a lo largo de la competencia junto a Alejandro Estrada, ganador, Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

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