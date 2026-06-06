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Nicky Jam presumió a su pareja con romántica fotografía: ella es Juana Valentina Varón

Ella es Juana Valentina Varón, la pareja de Nicky Jam quien desata múltiples opiniones en las redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Nicky Jam presumió a su pareja con romántica fotografía: ella es Juana Valentina Varón
Ella es Juana, la pareja de Nicky Jam. | Foto: Canal RCN

En las últimas horas el nombre del reconocido artista del género urbano Nicky Jam se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por todos los sucesos que ha compartido en su vida cotidiana.

Así también, el artista está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por su gira ‘Tamo Activo Tour’, en la que tendrá la oportunidad en demostrarles a sus seguidores varios de los éxitos musicales que ha tenido a lo largo de su carrera.

Por su parte, Nicky Jam ha generado una gran variedad de opiniones no solo por su próxima presentación en la ciudad de Bogotá, sino que también, por las fotografías que ha compartido en sus redes sociales junto a su pareja.

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¿Quién es la pareja de Nicky Jam a quien ha presumido en sus redes sociales?

Es clave mencionar que Nicky Jam ha tenido la oportunidad en demostrarles a sus seguidores que no solo es uno de los máximos exponentes del género urbano, sino que también, suele compartir varios detalles de lo que hace en su vida cotidiana.

Nicky Jam presumió a su pareja con romántica fotografía: ella es Juana Valentina Varón
¿Quién es la pareja de Nicky Jam? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Nicky Jam ha expresado en varias ocasiones que no solo está atravesando por un importante momento a nivel emocional por todos los éxitos que ha llevado a cabo en su carrera, sino que también, por presumir en reiteradas ocasiones a su pareja sentimental.

Con base en esto, muchos internautas han generado una gran variedad de interacciones en las distintas plataformas digitales por todos los detalles que ha compartido junto a su pareja a quien ha presumido mediante sus redes sociales.

El nombre de la pareja de Nicky Jam es Juana Valentina Varón con quien ha tenido la oportunidad de compartir valiosos momentos a lo largo de su vida.

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Así también, han circulado varios rumores en redes sociales en el que aparentemente Nicky Jam se habría casado con Juana hace un largo periodo de tiempo, pues, es una de las personas más importantes de su vid.

¿Cuándo se presentará Nicky Jam en la ciudad de Bogotá?

En medio de la gira musical que Nicky Jam tendrá en diferentes partes del mundo, el artista se presentará este sábado 6 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en la ciudad de Bogotá.

Nicky Jam presumió a su pareja con romántica fotografía: ella es Juana Valentina Varón
¿Cuándo se presentará Nicky Jam en la ciudad de Bogotá? | Foto: Canal RCN

Por su parte, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones tras la expectativa de la próxima presentación que tendrá Nicky Jam.

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