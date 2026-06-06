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Daniel Arenas sembró más dudas sobre su relación con Daniella Álvarez, ¿terminaron?

Daniel Arenas fue consultado por su relación con Daniella Álvarez, pero fue cortante con su respuesta.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Daniel Arenas y Daniella Álvarez habían iniciado un noviazgo años atrás.
Daniel Arenas respondió con evasivas ante una pregunta sobre Daniella Álvarez. Foto: AFP - Rodrigo Varela

El noviazgo de Daniel Arenas y Daniella Álvarez llegó a despertar muchos comentarios en redes sociales; en este momento no es la excepción y las dudas surgen a partir de que no se les ha vuelto a ver compartiendo en redes sociales u otros eventos públicos.

El actor y la exreina de belleza siempre presumieron su amor en redes sociales y algunas fotografías de esos momentos continúan vigentes en medios digitales, pero de repente desaparecieron esas publicaciones.

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La crisis habría empezado cuando Arenas besó en un programa en vivo a la presentadora Adamari López. Aunque el hecho fue actuado, desató críticas contra él y debió salir a disculparse.

Daniel Arenas está radicado en Estados Unidos, donde sigue creciendo como actor.
Daniel Arenas y Daniella Álvarez dejaron de presumir su amor en redes sociales. Fotos: AFP - Noam Galai - Jason Merritt

Ese hecho, sumado a la distancia, ya que Daniel vive en Estados Unidos y Daniella en Colombia, habrían provocado un gran abismo entre ambos.

¿Qué respondió el actor Daniel Arenas al ser consultado por su relación con Daniella Álvarez?

Ante todo lo anterior, el actor, recordado por su personaje de Santi Iriarte en Los Reyes, fue consultado por su situación con la barranquillera, pero evitó dar una respuesta en concreto.

Arenas asistió a la premier de una nueva telenovela que protagoniza y algunos comunicadores aprovecharon para preguntarle si aún continuaba junto a Daniella.

“No hablo de eso, chicos y menos en entrevistas, pero gracias por valorarlo”, respondió el bumangués, dejando muchas dudas sobre ese noviazgo que nació hace algunos años.

Por ahora, Daniel Arenas está enfocado en su carrera como actor y en seguir haciendo crecer su nombre en México y los mercados hispanos de Estados Unidos; entre tanto, Álvarez también esté centrada en su carrera y en sacar adelante su salud a raíz de las situaciones médicas que ha sufrido.

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¿Cuál fue el pequeño accidente que sufrió Daniella Álvarez mientras grababa un video?

Daniella Álvarez ha estado en el foco mediático por sus delicados problemas de salud. A la exreina le amputaron su pierna izquierda y estuvo en serio riesgo la derecha, pero ha logrado salir adelante y se ha convertido en gran ejemplo para otras personas que sufren una situación similar.

Hace algunas semanas, Álvarez llamó la atención de las redes por un accidente que sufrió en medio de una grabación.

Daniela Álvarez muestra el accidente.
Daniella Álvarez se tomó con humor un pequeño accidente sufrido mientras hacía una grabación. (Foto David Becker/AFP)

La barranquillera se vistió de pirata y se colocó una pierna de palo, pero cuando adelantaba la grabación dicha pierna se rompió y por poco cae al suelo.

“He aprendido a reírme cuando tambaleo, a apoyarme en otros cuando pierdo el equilibrio, y a sonreír cuando necesito ayuda en lo que para mí se vuelve difícil. Así es la vida, no siempre avisa y al final, lo único que realmente importa es cómo eliges vivirla! Yo elijo REÍR”, escribió en aquella ocasión la mujer, tratando de sacarle algo de humor a la situación.

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Finalmente, los fans de Daniel Arenas y Daniella Álvarez tendrán que seguir esperando para confirmar si siguen juntos o su relación llegó a su final.

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