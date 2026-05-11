Daniela Álvarez preocupó a sus seguidores al revelar que tuvo que hacerse una biopsia: esta fue la razón

Daniela Álvarez volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de compartir detalles sobre un nuevo procedimiento médico al que tuvo que someterse recientemente.

La exreina de belleza reveló en sus redes sociales que debió realizarse una biopsia debido a un problema de salud relacionado con un tratamiento estético que se hizo años atrás, cuando se preparaba para representar a Colombia en el certamen de Miss Universe.

La noticia llamó la atención de muchos usuarios, especialmente porque Daniela ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre los retos médicos y personales que ha enfrentado durante los últimos años.

Daniela Álvarez contó por qué tuvo que someterse a una biopsia (Foto LUIS ROBAYO / AFP)

¿Qué le pasó a Daniela Álvarez?

Por medio de sus historias en redes sociales, Daniela Álvarez explicó que durante su preparación para Miss Universe recibió unas inyecciones para bajar de peso, procedimiento que, según contó, era una práctica común en esa época dentro de los concursos de belleza.

Sin embargo, años después, esas inyecciones le habrían generado un bocio, condición médica relacionada con el crecimiento anormal de la glándula tiroides.

La presentadora explicó que el problema ya había sido tratado anteriormente con yodo, pero recientemente volvió a aparecer, motivo por el que sus médicos decidieron realizarle una biopsia para evaluar nuevamente su estado de salud.

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¿Cómo está Daniela Álvarez tras su procedimiento?

El bocio es una inflamación o crecimiento anormal de la glándula tiroides, ubicada en la parte frontal del cuello.

Según explica Mayo Clinic, esta condición puede manifestarse como una especie de protuberancia o hinchazón visible en la base del cuello.

Aunque en muchos casos no representa un riesgo grave, sí requiere seguimiento médico para determinar su causa y evitar posibles complicaciones relacionadas con el funcionamiento de la tiroides.

Daniela compartió parte del procedimiento médico con sus seguidores y mostró cómo fue el proceso de la biopsia que tuvo que someterse.

Pese a la preocupación que generó la noticia, la exreina se mostró tranquila y positiva frente a la situación.

“Cuando has pasado por cosas realmente dolorosas, ya esto es solo un pellizco”, expresó en sus redes sociales.

Los seguidores de Daniela Álvarez rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y admiraron la fortaleza con la que ha enfrentado cada uno de sus procesos de salud.