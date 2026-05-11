Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daniela Álvarez preocupó a sus seguidores al revelar que tuvo que hacerse una biopsia: esta fue la razón

Daniela Álvarez reveló que tuvo que someterse a una biopsia por un problema derivado de un procedimiento estético.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Daniela Álvarez preocupó al revelar que tuvo que hacerse una biopsia
Daniela Álvarez preocupó al revelar que tuvo que hacerse una biopsia (Foto freepik) (Foto Rodrigo Valera / AFP)

Daniela Álvarez volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de compartir detalles sobre un nuevo procedimiento médico al que tuvo que someterse recientemente.

Artículos relacionados

La exreina de belleza reveló en sus redes sociales que debió realizarse una biopsia debido a un problema de salud relacionado con un tratamiento estético que se hizo años atrás, cuando se preparaba para representar a Colombia en el certamen de Miss Universe.

La noticia llamó la atención de muchos usuarios, especialmente porque Daniela ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre los retos médicos y personales que ha enfrentado durante los últimos años.

Daniela Álvarez contó por qué tuvo que someterse a una biopsia
Daniela Álvarez contó por qué tuvo que someterse a una biopsia (Foto LUIS ROBAYO / AFP)

¿Qué le pasó a Daniela Álvarez?

Por medio de sus historias en redes sociales, Daniela Álvarez explicó que durante su preparación para Miss Universe recibió unas inyecciones para bajar de peso, procedimiento que, según contó, era una práctica común en esa época dentro de los concursos de belleza.

Sin embargo, años después, esas inyecciones le habrían generado un bocio, condición médica relacionada con el crecimiento anormal de la glándula tiroides.

La presentadora explicó que el problema ya había sido tratado anteriormente con yodo, pero recientemente volvió a aparecer, motivo por el que sus médicos decidieron realizarle una biopsia para evaluar nuevamente su estado de salud.

Artículos relacionados

¿Cómo está Daniela Álvarez tras su procedimiento?

El bocio es una inflamación o crecimiento anormal de la glándula tiroides, ubicada en la parte frontal del cuello.

Según explica Mayo Clinic, esta condición puede manifestarse como una especie de protuberancia o hinchazón visible en la base del cuello.

Aunque en muchos casos no representa un riesgo grave, sí requiere seguimiento médico para determinar su causa y evitar posibles complicaciones relacionadas con el funcionamiento de la tiroides.

Daniela compartió parte del procedimiento médico con sus seguidores y mostró cómo fue el proceso de la biopsia que tuvo que someterse.

Pese a la preocupación que generó la noticia, la exreina se mostró tranquila y positiva frente a la situación.

“Cuando has pasado por cosas realmente dolorosas, ya esto es solo un pellizco”, expresó en sus redes sociales.

Los seguidores de Daniela Álvarez rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y admiraron la fortaleza con la que ha enfrentado cada uno de sus procesos de salud.

Daniela Álvarez reveló secuelas de procedimiento estético de hace años
Daniela Álvarez reveló secuelas de procedimiento estético de hace años (Foto freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Exnovia de Tebi Bernal compartió video junto a exparticipante de La casa de los famosos Col: ¿quién? La casa de los famosos

Exnovia de Tebi Bernal compartió video junto a exparticipante de La casa de los famosos Col: ¿quién?

Exnovia de Tebi Bernal aparece en un video en sus redes junto a un exparticipante de La casa de los famosos Col.

Jessi Uribe llamó la atención en redes tras sorprender a su madre con inesperado regalo Jessi Uribe

Jessi Uribe llamó la atención en redes tras sorprender a su madre con inesperado regalo; ¿qué es?

Jessi Uribe sorprendió a su madre con un regalo y una dedicatoria que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Deiby Ruiz causó furor en redes sociales. Talento nacional

Deiby Ruiz habría sido visto despechado por su expareja La Blanquita; ¿no supera el romance con Naim?

Deiby Ruiz fue grabado consumiendo bebidas alcohólicas; las imágenes avivan rumores sobre su despecho por La Blanquita.

Lo más superlike

Campanita se pronunció por primera vez tras su reciente eliminación: ¿tiene un novio que lo espera? La casa de los famosos

Campanita se pronunció por primera vez tras su reciente eliminación: ¿tiene un novio que lo espera?

Tras ser la eliminación de Campanita de La casa de los famosos Col y aclaró si tiene novio junto a contundente mensaje.

Ryan Castro reaccionó al conocer que Maluma será papá por segunda vez Maluma

Así reaccionó Ryan Castro al conocer que Maluma será papá por segunda vez; ¿qué dijo?

Falleció icónico actor que participó en Star Wars: esto se sabe Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció reconocido actor de Star Wars: ¿quién es?

Germán Vargas Lleras tuvo varios cargos públicos en Colombia. Salud

Germán Vargas Lleras: la enfermedad que padecía y que marcó sus últimos años

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia Talento internacional

Falleció reconocida actriz que participó en ‘Rebelde’: así se confirmó la dolorosa noticia