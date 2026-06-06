En las últimas horas, el mundo de la música colombiana se ha vestido de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un gran referente en el campo del vallenato quien falleció de inesperada manera en las últimas horas.

Desde luego, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los internautas y varios de sus seguidores, quienes admiraron su gran habilidad en el campo artístico a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Así también, varias celebridades que hacen parte del género vallenato se han pronunciado en las redes sociales tras confirmarse fallecimiento del gran exponente Ovidio Granados Melo.

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¿Cómo se confirmó el doloroso fallecimiento de Ovidio Granados Melo?

El mundo del género vallenato se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de Ovidio Granados Melo a sus 84 años, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, quien fue conocido como ‘el cirujano del vallenato’.

Así se confirmó el fallecimiento de Ovidio Granados Melo. | Foto: Freepik

Así también, Ovidio dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional tras ser una de las cabeceras del vallenato colombiano, en especial, por colaborar con el recordado Diomedes Díaz y por los éxitos que tuvo en la agrupación ‘Los playeros del Cesar’.

La noticia fue principalmente confirmada por parte de su hijo Hugo Granados en sus redes sociales. Por el momento, la causa de la muerte de Ovidio fue a causa de complicaciones de salud que derivó de una isquemia.

¿Cuál fue el doloroso mensaje que dejó Poncho Zuleta tras el fallecimiento de Ovidio Granados?

Es clave mencionar que Poncho Zuleta se ha destacado por ser uno de los cantantes del género vallenato quien ha tenido gran popularidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Qué dijo Poncho Zuleta tras el fallecimiento de Ovidio Granados Melo? | Foto: Freepik

Así también, Poncho Zuleta compartió un desgarrador mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi un millón de seguidores en el que se pronunció acerca del fallecimiento de Ovidio Granados, pues, expresó las siguientes palabras: